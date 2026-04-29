Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων ασκήθηκε σε βάρος του 89χρονου που προχώρησε χθες σε επιθέσεις στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένης περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Πηγή: skai.gr

