Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων στον 89χρονο – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μεταξύ άλλων, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας

89χρονος

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων ασκήθηκε σε βάρος του 89χρονου που προχώρησε χθες σε επιθέσεις στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένης περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ποινική δίωξη πυροβολισμοί Εφετείο ΕΦΚΑ
