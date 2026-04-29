Για την ύπαρξη κενών ασφαλείας που επέτρεψαν στον 89χρονο πιστολέρο να σκορπίσει τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας και δη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μίλησε χθες βράδυ στο Action 24 o υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε αρχικά: «Δεν φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες και δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό γιατί δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα μια χώρα τόσο ήσυχη και ασφαλή να υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και επικίνδυνοι άνθρωποι δυστυχώς είτε αυτός είναι ο συγκεκριμένος που συμπεριφέρεται σαν να μην είναι 90 ετών αλλά φαίνεται ότι η ασθένεια του και ό,τι άλλο είχε να τον μετατρέπουν σε τόσο επιθετικό είτε ο άλλος που έσπασε στα καλά καθούμενα το πόδι μιας κοπέλα στο Παγκράτι».

«Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο δικαστήριο, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα X-RAY και προσωπικό που να ελέγχει την είσοδο. Και κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Θέλω να μου πείτε αν η ΕΛΑΣ δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Αυτό που αναζητούσα όλη την ημέρα είναι να γινόταν κατά το δυνατόν γρηγορότερα η σύλληψή του για να πάψει ο κίνδυνος γιατί αυτό είναι το ζητούμενο», επισήμανε.

Ερωτηθείς σχετικά με το ποιος ευθύνεται για το κενό ασφαλείας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε «για το κενό ασφαλείας ευθύνονται αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά που έπρεπε να γίνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν, όπως στη Θεσσαλονίκη, που αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια έχει καλυφθεί απολύτως το ζήτημα ασφαλείας, μαζί με την ΕΛΑΣ. Να λυθεί και στα επόμενα. Δεν είναι καμία μεταφορά ευθύνης σε κάνεναν. Ο καθένας στα θέματα ασφαλείας πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του, υπεύθυνα, γιατί μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή».

«Προσοχή, όμως, επειδή είδα ανακοινώσεις από την αντιπολίτευση, η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα, υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια αλλά και προκειμένου να τις αποτρέψουμε πρέπει να λαμβάνουμε και το τελευταίο μέτρο για να τις αποτρέψουμε, δεν θα παρουσιάσουν την Ελλάδα ως μια χώρα με δήθεν κενά ασφαλείας. Η Ελλάδα φιλοξενεί τους κατοίκους της και 50 εκατομμύρια επισκέπτες χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν πραγματικά υπάρχει καθυστέρηση, αν καθυστέρησε η αστυνομία θα το δούμε, όχι για να αποδώσουμε ευθύνη αλλά για να αποτιμήσουμε ένα περιστατικό που είναι κρίσιμο, που κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές ώστε αν συμβεί ξανά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί» κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

