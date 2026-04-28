Ενοπλη επίθεση στην Αθήνα: Συνελήφθη ο 89χρονος δράστης

Συνελήφθη πριν από λίγο στην Πάτρα ο 89χρονος ο οποίος νωρίτερα σήμερα, άνοιξε πυρ, με καραμπίνα σε υπηρεσία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 89χρονος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή των ΚΤΕΛ, ενώ φέρεται να είχε μαζί του και δεύτερο όπλο, ένα πλήρως γεμισμένο τριανταοκτάρι περίστροφο.

Μάλιστα, φέρεται πως ετοιμαζόταν να φύγει για Ιταλία.

Οι αστυνομικές αρχές, αυτή την ώρα, πραγματοποιούν έρευνα στο σπίτι του στα Πατήσια.

Ο 89χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και πρόκειται να οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας.

Από τα πυρά, τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα.

Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, από την ένοπλη επίθεση 89χρονου εξέδωσε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.

Οπως αναφέρει, σήμερα 28/04/2026 διακομισθεί με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά.

Πηγή: skai.gr

