Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Ο 89χρονος άφησε βαλίτσα με 3.000 ευρώ σε ταξί

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου που προκάλεσε τον τραυματισμό 5 ανθρώπων εισβάλλοντας και πυροβολώντας με καραμπίνα σε υπηρεσία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από επιχείρηση που διήρκεσε περίπου 6 ώρες.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, κοντά στα ΚΤΕΛ, χωρίς να προβάλλει αντίσταση.

Οπλισμένος με περίστροφο και δεκάδες σφαίρες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 89χρονος έκρυβε κάτω από την καπαρντίνα του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο, τοποθετημένο σε ειδική θήκη παρόμοια με εκείνες που χρησιμοποιούν αστυνομικοί.

Μαζί του είχε και μία σακούλα γεμάτη σφαίρες, γεγονός που αύξανε δραματικά τον κίνδυνο, ιδίως καθώς στο ξενοδοχείο διέμεναν εκείνη τη στιγμή μαθητές από σχολικές εκδρομές.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν με απόλυτη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε έκρηξη βίας σε έναν χώρο με τόσο μεγάλη παρουσία ανηλίκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που δείχνουν πώς ο ηλικιωμένος είχε οργανώσει τη διαφυγή του.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, φέρεται να άλλαξε τρία ταξί, ενώ σε ένα από αυτά - σύμφωνα με την ΕΡΤ, άφησε πίσω του μία βαλίτσα που περιείχε περίπου 3.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το ποσό έχει εντοπιστεί.

Σημειώνεται πως σχεδίαζε να φύγει από την Ελλάδα, με προορισμό αρχικά την Ιταλία και στη συνέχεια το Στρασβούργο.

Πηγή: skai.gr

