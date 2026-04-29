ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ: 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση σήμερα

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση για σήμερα, 29 Απριλίου 2026, καθώς και συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας στις 12:00, αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Κεντρικού Τομέα της Αθήνας (Κεραμεικού), κατά την οποία τραυματίστηκε συμβασιούχος εργαζόμενος των προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η Ομοσπονδία κήρυξε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ απαιτούν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και τη διοίκηση του φορέα, να διασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα του συνόλου των υπαλλήλων, αλλά και όσων προσέρχονται στις υπηρεσίες του οργανισμού, με όλα εκείνα τα αναγκαία μέσα, καθώς και με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας.

«Επιτέλους, δεν γίνεται οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ να γινόμαστε αδιαμαρτύρητα ο σάκος του μποξ και τα εξιλαστήρια θύματα της υποστελέχωσης και των προβλημάτων γραφειοκρατίας που ταλανίζουν τη δημόσια διοίκηση.

Ο κάθε υπεύθυνος και αρμόδιος ας αναλάβει τις ευθύνες του», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη και τη συμπαράστασή της στον τραυματισμένο εργαζόμενο, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Τέλος, η Ομοσπονδία απαιτεί εκατοντάδες προσλήψεις άμεσα στον e-ΕΦΚΑ και ουσιαστική ενίσχυση σε υποδομές, καθώς και ολοκληρωμένη υπηρεσία φύλαξης σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα.

«Οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ δεν είμαστε αναλώσιμοι.

Καλούμε τους συναδέλφους μας σε καθολική και δυναμική συμμετοχή στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εργασίας στις 12:00, καθώς και στις δράσεις που θα πραγματοποιήσουν ανά την επικράτεια οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοί μας», σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.