Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Linehouse δημιούργησε εστιατόριο με «μεσογειακή ψυχή» στη Σαγκάη (φωτό)

Σύμφωνα με το στούντιο, η αισθητική του ρεστοράν είναι αισθητική «εκλεπτυσμένης αγροτικότητας»

Η Linehouse

Φυσικά υλικά χρησιμοποίησε το στούντιο ντιζάιν Linehouse για τα εσωτερικά του ρεστοράν Coast στη Σαγκάη, το οποίο με ανακαινισμένο εσωτερικό που ως πηγή έμπνευσης έχει το μεσογειακό μενού του, βρίσκεται εντός μιας παραδοσιακής οικίας shikumen των μέσων του 19ου αιώνα (μείγμα Δυτικής και Κινεζικής αρχιτεκτονικής). «Στόχο είχαμε να δημιουργήσουμε μια βαθιά σύνδεση με στοιχεία της ακτής και την ψυχή της Μεσογείου» είπε ο Alex Mok, συνιδρυτής του Linehouse.

Η Linehouse

Σύμφωνα με το στούντιο, η αισθητική του ρεστοράν είναι αισθητική «εκλεπτυσμένης αγροτικότητας». Επηρεάστηκαν από παράκτιο έδαφος και επέλεξαν μια παλέτα φυσικών υλικών, τα οποία με τη σειρά τους επηρέασαν τα χρώματα που ρέουν στo εσωτερικό του τριώροφου ρεστοράν.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Linehouse (@line___house)

Η Linehouse

Στόχος ήταν να οδηγήσουν τον επισκέπτη σε ένα «κάθετο ταξίδι» δίνοντας σε κάθε έναν από τους τρεις ορόφους τη δική του μοναδική ταυτότητα. «Τα χρώματα και τα υλικά αλλάζουν σε κάθε όροφο, αφηγούμενα ένα διαφορετικό μέρος της ιστορίας», υπογράμμισε ο Mok. 

Η Linehouse

Το Linehouse ίδρυσαν το 2013 οι Alex Mok και Briar Hickling και το δίδυμο κέρδισε το βραβείο «Αναδυόμενος Σχεδιαστής Εσωτερικών Χώρων» στα 2019 Dezeen Awards. Το στούντιο έχει ήδη υλοποιήσει έναν αριθμό άλλων πρότζεκτ στη Σαγκάη.

Η Linehouse

Η Linehouse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dezeen (@dezeen)

Η Linehouse

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εστιατόριο Σανγκάη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark