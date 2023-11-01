Φυσικά υλικά χρησιμοποίησε το στούντιο ντιζάιν Linehouse για τα εσωτερικά του ρεστοράν Coast στη Σαγκάη, το οποίο με ανακαινισμένο εσωτερικό που ως πηγή έμπνευσης έχει το μεσογειακό μενού του, βρίσκεται εντός μιας παραδοσιακής οικίας shikumen των μέσων του 19ου αιώνα (μείγμα Δυτικής και Κινεζικής αρχιτεκτονικής). «Στόχο είχαμε να δημιουργήσουμε μια βαθιά σύνδεση με στοιχεία της ακτής και την ψυχή της Μεσογείου» είπε ο Alex Mok, συνιδρυτής του Linehouse.

Σύμφωνα με το στούντιο, η αισθητική του ρεστοράν είναι αισθητική «εκλεπτυσμένης αγροτικότητας». Επηρεάστηκαν από παράκτιο έδαφος και επέλεξαν μια παλέτα φυσικών υλικών, τα οποία με τη σειρά τους επηρέασαν τα χρώματα που ρέουν στo εσωτερικό του τριώροφου ρεστοράν.

Στόχος ήταν να οδηγήσουν τον επισκέπτη σε ένα «κάθετο ταξίδι» δίνοντας σε κάθε έναν από τους τρεις ορόφους τη δική του μοναδική ταυτότητα. «Τα χρώματα και τα υλικά αλλάζουν σε κάθε όροφο, αφηγούμενα ένα διαφορετικό μέρος της ιστορίας», υπογράμμισε ο Mok.

Το Linehouse ίδρυσαν το 2013 οι Alex Mok και Briar Hickling και το δίδυμο κέρδισε το βραβείο «Αναδυόμενος Σχεδιαστής Εσωτερικών Χώρων» στα 2019 Dezeen Awards. Το στούντιο έχει ήδη υλοποιήσει έναν αριθμό άλλων πρότζεκτ στη Σαγκάη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

