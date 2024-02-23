Σας έχουμε 5 συνταγές που θα σας κάνουν να λατρέψετε το γιαούρτι

Το γιαούρτι, και ειδικά το ελληνικό, είναι ένα εξαιρετικό σνακ, και έχει μερικούς πολύ καλούς λόγους γι’αυτό.

Το πρόβλημα είναι, ότι ένα μπωλ με γιαούρτι, μπορεί να αρχίσει να μοιάζει λίγο… βαρετό. Και οι κλασικοί συνδυασμοί μπορεί να φανούν εξίσου βαρετοί, ειδικά αν επιμένεις στα ίδια πρόσθετα ξανά και ξανά. Τα καλά νέα; Υπάρχουν στην πραγματικότητα, ένα σωρό τρόποι για να μετατρέψεις το αγαπημένο αυτό υλικό, σε κάτι εντυπωσιακό.

Με μικρά κόλπα, όπως η δημιουργία αλμυρών μείξεων, η χρήση ευφάνταστων συστατικών και η επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο τρως την κρεμώδη λιχουδιά, μπορούν να σου ανοίξουν την όρεξη.

Πρόσθεσε απρόσμενα υλικά

Μπορείς να ικανοποιήσεις την ανάγκη σου για φαγητό με κάτι διαφορετικό: έναν συνδυασμό από όσπρια και λαχανικά όπως ρεβύθια, κίτρινο μπιζέλι, φασόλια σόγιας, πιπεριές, αγγούρια, ντοματίνια, πατάτες κ.α. Πρόσθεσε στο μείγμα σου κάποιο είδος κρέατος ή αυγά, μπαχαρικά και μυρωδικά της αρεσκείας σου και έχεις ένα νοστιμότατο πιάτο!

Είναι το τέλειο γεύμα, και εναλλακτικά, αντί να το φας σκέτο, δημιούργησε ένα dip, στο οποίο θα βουτήξεις κριτσίνια ή κράκερς. Αν δεν υπάρχει τίποτα από αυτά στο σπίτι, μπορείς να ψήσεις μια τορτίγια στον αέρα για λίγα λεπτά και να την μετατρέψεις σε chips!

Ενίσχυσε το γιαούρτι με φρούτα

Τα φρούτα και το γιαούρτι είναι ένας άλλος διάσημος συνδυασμός, αλλά το να κόβεις σε φέτες μια μπανάνα ή να προσθέτεις κάθε μέρα μούρα, μπορεί να γίνει βαρετό. Δοκίμασε λοιπόν μερικές απροσδόκητες επιλογές. Τροπικά φρούτα όπως ο ανανάς και το μάνγκο ταιριάζουν εκπληκτικά με την αλμυρή κρεμώδη γεύση του γιαουρτιού. Συνδυάζονται επίσης υπέροχα με ένα πασπάλισμα Tajin – ένα μείγμα λάιμ, τσίλι και θαλασσινό αλάτι. Οι κατεψυγμένες ή κονσερβοποιημένες επιλογές λειτουργούν επίσης ικανοποιητικά και μπορούν να είναι εξαιρετικά βολικές, όταν δεν είναι η εποχή κάποιων φρούτων. Η υφή τους μπορεί απλώς να είναι λίγο διαφορετική. Επιπλέον, αντί για φρέσκα φρούτα, θα ήταν τέλειο αν τα έψηνες. Το ψητό μήλο με κανέλα για παράδειγμα, ή το ψητό ροδάκινο, ταιριάζει εκπληκτικά με γιαούρτι.

Το γιαούρτι με τα φρούτα θα αποκτήσουν άλλη ζωντάνια αν προσθέσεις λίγο άνθος πορτοκαλιάς ή ροδόνερο. Εκτός από το ότι θα ενισχύσει τη γεύση του σνακ σου, το άνθος πορτοκαλιάς, είναι ευεργετικό για τη λειτουργία του εντέρου.

Πασπάλισε με αλάτι

Δεν έχει σημασία αν προτιμάς τη γλυκιά ή την αλμυρή εκδοχή του γιαουρτιού. Το αλάτι πρέπει να μπει στο στο μπωλ με το γιαούρτι! Πρόσθεσε μια πρέζα αλάτι στο μείγμα του γιαουρτιού σου, ακόμη και αν το συνδυάσεις με φρούτα και δημητριακά. Θα δεις πως αυτός ο συνδυασμός θα σε εκπλήξει!

Κάνε το γιαούρτι σου topper

Αν έχεις βαρεθεί το γιαούρτι, σκέψου να αντιστρέψεις εντελώς την προσέγγισή σου. Αντί να ψάχνεις για πράγματα που μπορείς να ανακατέψεις στο ελληνικό γιαούρτι, σκέψου το ως κάτι που μπορεί να προστεθεί σε ένα άλλο φαγητό. Άλειψέ το σε φρυγανιές, ψωμί, μπρουσκέτες ή κρέπες για ένα σνακ στο χέρι, και πρόσθεσε λεπτές φέτες αγγουριού, ντομάτας, αβοκάντο, σπόρους και μπαχαρικά για μια αλμυρή προσέγγιση. Ή, για μια γλυκιά εκδοχή, πρόσθεσε γιαούρτι και φυστικοβούτυρο ή βούτυρο αμυγδάλου, κανέλα, μέλι ή σιρόπι σφενδάμου και φρέσκα φρούτα.

Τόλμησε ένα diy παγωτό

Τα Social Media μας εμπνέουν για ακόμη μια φορά και αυτό το diy παγωτό, όλο και κάπου θα το έχει πάρει το μάτι σου. Ανακάτεψε μια ή δύο κουταλιές της σούπας φυστικοβούτυρο μέσα στο γιαούρτι, βάλε από πάνω λιωμένη σοκολάτα και ολόκληρα ή ψιλοκομμένα φιστίκια (ή άλλους ξηρούς καρπούς) και άφησε το να παγώσει στην κατάψυξη. Λίγη ώρα μετά, θα δημιουργηθεί ένα λαχταριστό σοκολατένιο κέλυφος, που μοιάζει με εκείνο ενός παγωτού και είναι τέλειο!

Μπορείς να κάνεις και παραλλαγές, όπως το να αντικαταστήσεις το φυστικοβούτυρο με ταχίνι ή μέλι και να προσθέσεις μαρμελάδα πριν τη σοκολάτα. Θα μπορούσες ακόμα και να το εμπλουτίσεις με τα υλικά που σου αρέσουν για να βγει ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.