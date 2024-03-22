Αν υπήρχε βραβείο εφευρετικότητας για το τι επιδόρπιο μπορείς να φτιάξεις σε μικρές ποσότητες και με διάφορα άκυρα υλικά που έχεις στο σπίτι, τότε δικαιωματικά θα ήταν δικό μου. Στον δικό μου κόσμο λοιπόν, όπου τα γλυκά παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο, δεν μπορώ καν να διανοηθώ ανθρώπους να λένε ότι δε θέλουν γλυκό ή ακόμα χειρότερα ότι δεν τους αρέσουν τα γλυκά!

Από τη δική μου οπτική, απλά δεν μπορείς να στερηθείς κάτι που ο εγκέφαλός μας είναι κυριολεκτικά προγραμματισμένος να απολαμβάνει. Αυτό οφείλεται στη βιολογία. Όμως, δεν είναι αυτός ο λόγος που έχω πάντα μπάρες snickers ή παγωτό καραμέλα στο σπίτι. Αφού πρέπει να έχουμε μία ισορροπημένη διατροφή και να μην παραλείπουμε γεύματα, έτσι λοιπόν δεν παραλείπω ποτέ το επιδόρπιο(Χα!). Επειδή όμως, οι δόσεις στις συνταγές για γλυκά απευθύνονται σε πολλές μερίδες και αρκετά άτομα, φρόντισα να συγκεντρώσω μερικές συνταγές που μπορεί να κάνει ένα άτομο, φτιάχνοντας μόνο μία μερίδα, για να απολαύσεις επιτόπου τη δημιουργία σου.

Chocolate Chip Brownie Cookie

Για αυτό το ονειρεμένο γιγαντιαίο cookie θα χρειαστείς:

1 μεγάλη μπανάνα, πολτοποιημένη

1 αυγό

1 κουταλιά της σούπας λιωμένο λάδι καρύδας

1 κουταλιά της σούπας κρεμώδες βούτυρο ξηρών καρπών

Εκχύλισμα βανίλιας

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη καρύδας

1/4 φλιτζάνι + 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις χωρίς γλουτένη (ή αλεύρι βρώμης)

1 κουταλιά της σούπας κακάο σε σκόνη

2 δόσεις Πρωτεΐνη (προαιρετικά)

1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Κομμάτια μαύρης σοκολάτας

Αφού συγκεντρώσεις τα υλικά, ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες: Προθέρμανε το φούρνο στους 200 βαθμούς και στρώσε ένα ταψί με λαδόκολλα. Σε ένα μπολ, ανακάτεψε μαζί το αυγό, το λάδι, το βούτυρο ξηρών καρπών και τη βανίλια μέχρι να γίνουν κρέμα. Στη συνέχεια ανακάτεψε τη ζάχαρη καρύδας, το αλεύρι, το κακάο, την πρωτεΐνη και το μπέικιν πάουντερ μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Σπάσε τα κομμάτια σοκολάτας και σχημάτισε ένα μεγάλο μπισκότο στο ταψί. Ψήσε στο φούρνο για 10-15 λεπτά και απόλαυσε! Για extra απόλαυση, μπορείς να πασπαλίσεις με χοντρό αλάτι.

French Toast in a Mug

Για ένα γρήγορο french toast που θα απολαύσεις μέσα στην αγαπημένη σου κούπα, χρειάζεσαι τα παρακάτω υλικά:

1 κουταλάκι του γλυκού βούτυρο

3 κουταλιές της σούπας γάλα

1 κουταλάκι του γλυκού σιρόπι σφενδάμου

1/4 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1/4 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 Πρέζα μοσχοκάρυδο

1 μεγάλο αυγό

1 φλιτζάνι κομμάτια ψωμιού

Φρούτα της αρεσκείας σου

Η διαδικασία είναι απλή: Τοποθέτησε το βούτυρο σε μια μεγάλη κούπα και βάλε το στον φούρνο μικροκυμάτων για 15-20 δευτερόλεπτα ή μέχρι να λιώσει. Πρόσθεσε το γάλα, το σιρόπι σφενδάμου, την κανέλα, τη βανίλια, το μοσχοκάρυδο και το αυγό στην κούπα και χτύπησε με το σύρμα μέχρι να αναμειχθούν όλα. Πρόσθεσε τα κομμάτια ψωμιού στην κούπα και ανακάτεψε απαλά μέχρι όλα τα κομμάτια να ποτίσουν με το μείγμα αυγού και γάλακτος. Άφησε το ψωμί να καθίσει και να απορροφήσει το υγρό για περίπου 1 λεπτό. Βάλε την κούπα στον φούρνο μικροκυμάτων για 60-90 δευτερόλεπτα ή μέχρι το μείγμα να γίνει στερεό. Σέρβιρε αμέσως γαρνίροντας με τα αγαπημένα σου υλικά.

Cinnamon Roll

Ποιος δε λατρεύει τα cinnamon rolls και ειδικά όταν είναι ζεστά και αφράτα; Αν χρειάζεσαι επειγόντως γλυκό, και συγκεκριμένα ενα επιδόρπιο μιας μερίδας, για το νόστιμο cinnamon roll, θα χρειαστείς τα εξής υλικά:

1/4 φλιτζανιού αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι της επιλογής σου

1 ψεκασμός σπρέι μαγειρικής ή λάδι καρύδας ή βούτυρο

2 κουταλιές της σούπας γλυκαντικό της επιλογής σου

2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη άχνη

Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη: Προθέρμανε το φούρνο στους 180C. Στρώσε ένα ταψί ή ένα δίσκο με λαδόκολλα και άφησε το στην άκρη. Σε ένα μπολ, πρόσθεσε το αλεύρι με το γιαούρτι και ανακάτεψε καλά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα χέρια σου, σχηματίστε μια μπάλα ζύμης.

Αλεύρωσε ελαφρά μια επιφάνεια για να απλώσεις τη ζύμη. Πρόσθεσε λίγο αλεύρι πάνω στη ζύμη και βάλε την πάνω στην αλευρωμένη επιφάνεια. Σχημάτισε τη ζύμη σε ορθογώνιο σχήμα και, χρησιμοποιώντας έναν πλάστη, άνοιξέ την, τόσο ώστε να μην είναι πολύ λεπτή. Ψέκασε τη μία πλευρά της ζύμης με σπρέι μαγειρικής. Πασπάλισε με την κανέλα και τη ζάχαρη. Από το κοντό άκρο της ζύμης, τύλιξε τη σιγά-σιγά σε ρολό. Τοποθέτησε το ρολό κανέλας πάνω στο ταψί ή το πιάτο που έχεις στρώσει. Πίεσε το προς τα κάτω και άλειψε το με νερό, γάλα ή λάδι. Ψήσε για 15-17 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. Αφαίρεσε από το φούρνο και άφησέ το να κρυώσει για 5 λεπτά, πριν βάλεις το γλάσο. Για να ετοιμάσεις το γλάσο, ανακάτεψε τη ζάχαρη άχνη με γάλα, γιαούρτι ή νερό, μέχρι να φτάσεις στην επιθυμητή σύσταση.

Καλή απόλαυση!

