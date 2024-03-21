Εστιατόριο αφιερωμένο στη Σοφία Λόρεν εγκαινιάζεται στο Χονγκ Κονγκ

Εστιατόριο αφιερωμένο στη θρυλική Ιταλίδα ηθοποιό, Σόφια Λόρεν, θα ανοίξει τις πύλες του στο Χονγκ Κονγκ. Το «Sophia Loren House» είναι το πρώτο της αλυσίδας εστιατορίων εκτός Ιταλίας και θα εγκαινιαστεί στα μέσα Απριλίου στην περιοχή Wanchai του Χονγκ Κονγκ.

Το εστιατόριο θα λειτουργήσει στο τετραώροφο Woo Cheong Pawn Shop, κτήριο πολιτιστικής κληρονομιάς του Χονγκ Κονγκ.

Ο χώρος θα είναι αφιερωμένος στην Ιταλία των δεκαετιών του 1960 και του 1970, την εποχή της ταινίας «La Dolce Vita» του Φεντερίκο Φελίνι και επίσης στην κορύφωση της κινηματογραφικής καριέρας της Σοφία Λόρεν.

Το εστιατόριο, όπως και τα άλλα τέσσερα στην Ιταλία, σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ίβο Μαρία Ρενταέλι, ο οποίος έχει επιλέξει για τη διακόσμηση πολλά έργα τέχνης με θέμα τη Σοφία Λόρεν.

Σε κάθε όροφο του εστιατορίου θα προσφέρονται διαφορετικές προτάσεις για φαγητό, στο ισόγειο θα είναι η ναπολιτάνικη πιτσαρία, στον πρώτο όροφο υπάρχει ένα ιταλικό εστιατόριο με θαλασσινά και κλασικά πιάτα. Ο τρίτος όροφος διαθέτει μια ρετρό πίστα χορού με θέμα τη δεκαετία του 1970 και η ταράτσα φιλοξενεί ένα κοκτέιλ μπαρ.

«Στη ζωή μου είχα πολλά πάθη και ένα από αυτά είναι αναμφίβολα το φαγητό» είπε η Λόρεν σε δήλωσή της. «Κανένας σκηνοθέτης δεν κατάφερε ποτέ να μου επιβάλει δίαιτα – και οι ώρες που περνούσα στην κουζίνα ζυμώνοντας, τηγανίζοντας και ψήνοντας ήταν από τις πιο ευτυχισμένες της ζωής μου. Όταν μου ζήτησαν τη δημιουργία αλυσίδας εστιατορίων προς τιμήν μου, με χαρά συναίνεσα σε αυτή την υπέροχη περιπέτεια και είμαι περήφανη που είμαι μέλος μιας ομάδας ταλαντούχων Ναπολιτάνων που επιθυμούν να εξάγουν την "αλήθεια" της ναπολιτάνικης κουζίνας στον κόσμο» ανέφερε η ηθοποιός, σύμφωνα με το THR.

Το Sophia Loren House στο Χονγκ Κονγκ θα είναι το πέμπτο εστιατόριο της αλυσίδας. Η Σοφία Λόρεν άνοιξε το πρώτο της εστιατόριο στη Φλωρεντία το 2021 σε συνεργασία με τον Ναπολιτάνο επιχειρηματία και πολιτικό Λουτσιάνο Τσιμίνο και στη συνέχεια η αλυσίδα επεκτάθηκε στο Μιλάνο, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης και στο Μπάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.