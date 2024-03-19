Πενήντα δύο (52) γαλλικά εστιατόρια, μεταξύ των οποίων είκοσι τρία (23) που άνοιξαν μόλις τον περασμένο χρόνο βραβεύτηκαν για πρώτη φορά με ένα ή περισσότερα αστέρια Michelin, γεγονός που σύμφωνα με τη γαλλική βίβλο των καλοφαγάδων, αποτυπώνει τον «πολιτιστικό δυναμισμό» μιας νέας γενιάς καινοτόμων σεφ.

«Η φετινή χρονιά έχει μια πλούσια "σοδειά", ενώ παράλληλα είναι πιστή στις αξίες μας», δήλωσε ο διευθυντής των Οδηγών MICHELIN Guides, Gwendal Poullennec κατά την παρουσίαση της 115ης έκδοσής του. Περισσότεροι από τους μισούς νέους βραβευθέντες είναι κάτω των 40 ετών, είπε.

Μεταξύ αυτών ο 35χρονος Fabien Ferré, ο οποίος έλαβε την κορυφαία διάκριση των τριών αστεριών με την πρώτη του προσπάθεια. Ανέλαβε την κουζίνα του «La Table du Castellet» στο νότιο διαμέρισμα του νομού Var τον περασμένο χρόνο και έγινε ο νεότερος μάγειρας με τρία αστέρια στη Γαλλία.

Περισσότερα από 20 εστιατόρια κέρδισαν φέτος το πρώτο τους αστέρι σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας ότι οι βραβευθέντες σεφ του 2024 είναι «μια εξαιρετική ομάδα που μαρτυρά την ποιότητα και την ποσότητα του γαστρονομικού δυναμισμού της Γαλλίας στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Poullennec στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και προσθέτει μεταξύ άλλων. «Η γαλλική γαστρονομία δεν είναι πλέον κολλημένη στο παρελθόν».

Σαράντα «Όσκαρ» της γαστρονομίας όπως είναι επίσης γνωστά απέκτησαν κουζίνες σε χωριά και δήμους για πρώτη φορά, πολλά από τα οποία επικεντρώνονται στη παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Και συγκεκριμένα, στην ανατολική Γαλλία 11 εστιατόρια κέρδισαν το πρώτο τους αστέρι, 15 στη βόρεια, έξι στα δυτικά, 11 στο νότο και εννέα στα νοτιοανατολικά, αναφέρει ο Guardian.

Michelin hails ‘cultural dynamism’ as 52 French restaurants earn their first stars https://t.co/fiKxtGiht0 — Guardian news (@guardiannews) March 18, 2024

To Παρίσι απέκτησε 12 ανάμεσα στα οποία το «Nhome», το οποίο διαθέτει μόνο ένα τραπέζι για 20 άτομα, καθώς και το «Espadon» στο Ritz.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

