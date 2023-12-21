Πώς να απολαύσετε χωρίς τύψεις τα ποτά των γιορτών

Είναι πολύ δύσκολο να περάσει κανείς την εορταστική περίοδο χωρίς γιορτινό mood, διασκέδαση και αλκοόλ. Είτε στα γιορτινά events, είτε στα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, το αλκοόλ είναι μάλλον ο κοινός παρονομαστής.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι γιορτές είναι συνώνυμες με μια φαινομενικά υπερβολική κατανάλωση ποτού και φαγητού που περιλαμβάνει τους συνήθεις ύποπτους: κρασί, ουίσκι, γαλοπούλα, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Ωστόσο, αν ψάχνεις για hacks για να απολαμβάνεις από glühwein μέχρι κοκτέιλ μηλίτη με μέτρο, αντί να καταφύγεις σε ψυχρή αποχή ενόψει του Dry January, δες παρακάτω έναν οδηγό για το πώς να πιεις χωρίς τύψεις κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Έχε το νερό από κοντά

Η πρώτη συμβουλή είναι κοινότυπη αλλά και η πιο σημαντική. Ξεκίνα τη μέρα σου πίνοντας ένα μεγάλο ποτήρι νερό, συνδυάζοντας το εάν θέλεις με λίγες σταγόνες λεμόνι, για να ξεκινήσεις από την αρχή της ημέρας να ενυδατωνεις τον οργανισμό σου. Στη συνέχεια, προσπάθησε κάθε φορά που θα πίνεις ένα ποτήρι αλκοόλ, να ακολουθήσει ένα ποτήρι νερό. Αυτό επιτρέπει στο φυσικό σύστημα αποτοξίνωσης του σώματός σου, να έχει αρκετό χρόνο για να φιλτράρει σωστά, οδηγώντας σε πιο ξεκούραστο ύπνο εκείνο το βράδυ και λιγότερο hangover την επόμενη μέρα.

Προτίμησε ισορροπημένα γεύματα πριν και μετά την κατανάλωση αλκοόλ

Για να υποστηρίξεις τον οργανισμό σου κατά την κατανάλωση αλκοόλ και να αποφύγεις το hangover την επόμενη μέρα, είναι σημαντικό να τροφοδοτείς τον οργανισμό σου με θρεπτικά συστατικά, τόσο κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης όσο και πριν. Φρόντισε να καταναλώνεις ένα γεύμα ή σνακ πλούσιο σε πρωτεΐνες, ιδανικά πριν πιείς την πρώτη γουλιά αλκοόλ ή παράλληλα με το ποτό. Αυτό επιβραδύνει την πέψη του αλκοόλ από τον οργανισμό σου, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και λιγότερες επιδράσεις από το αλκοόλ.

Αναζήτησε πιο υγιεινές επιλογές ποτών

Άφησε τα ανάμεικτα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και προτίμησε ένα καθαρό αλκοόλ, όπως βότκα, τεκίλα ή τζιν. Τα χρώματα και οι γεύσεις είναι αυτά που κάνουν αυτά τα ποτά «σιωπηλούς δολοφόνους», και αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά σε παρακινούν να καταναλώσεις περισσότερο από αυτά. Μία καλή εναλλακτική αντί για ένα κοκτέιλ με ζάχαρη για παράδειγμα, είναι ένα ποτήρι κρασί ή το να αραιώσεις το ποτό σου με ανθρακούχο νερό.

Προγραμμάτισε σωστά

Είτε πρόκειται για την αποχή από το αλκοόλ είτε για τον περιορισμό, φτιάξε ένα σχέδιο δράσης πριν τις γιορτές. Πρώτο και καλύτερο, προσπάθησε να μην πιεις αλκοόλ 3 ώρες πριν πέσεις για ύπνο. Δεύτερον, θέσε ρεαλιστικούς στόχους όσον αφορά το μέγιστο όριο κατανάλωσης αλκοόλ. Τρίτον, αν ξέρεις ότι έχεις την τάση να το παρακάνεις όταν βρίσκεσαι σε εορταστική διάθεση, σκέψου να επιστρατεύσεις τους φίλους σου για να ελέγχετε ο ένας τον άλλον.

