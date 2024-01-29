Κέικ πορτοκαλιού με γιαούρτι καρύδας σε 45 λεπτά

Εάν θέλεις και εσύ να φτιάξεις ένα κέικ πορτοκάλι με γιαούρτι καρύδας, τότε παρακάτω σου έχουμε όλα τα υλικά που θα χρειαστείς αλλά και όλα τα βήματα για να φτιάξεις το γλυκό της εβδομάδας.

Υλικά:

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1⁄2 φλιτζάνι λευκή ζάχαρη

1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

Πρέζα αλάτι

1⁄2 φλιτζάνι φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού

1⁄4 φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου (ή της προτίμησής σου)

1⁄4 φλιτζάνι φυτικό λάδι

1 κουταλάκι του γλυκού μηλόξυδο

1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 & 1⁄2 κουταλιά της σούπας κακάο σε σκόνη

250γρ δοχείο γιαούρτι καρύδας χωρίς ζάχαρη

Σπόροι ροδιού

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι ή ροδέλες

Εκτέλεση:

Πρώτα απ’ όλα, ανακάτεψε το χυμό πορτοκαλιού και το γάλα μαζί και άφησέ τα να ξεκουραστούν (περίπου 5 λεπτά) μέχρι να προετοιμάσεις τα υπόλοιπα. Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και στρώσε αντικολλητικό χαρτί ή λάδωσε τη φόρμα ή το ταψί. Σε ένα μπολ κοσκίνισε και συνδύασε όλα τα στερεά υλικά. Το κοσκίνισμα δεν είναι το αγαπημένο όλων, αλλά πίστεψέ με, κάνει μεγάλη διαφορά. Βάλε τα όλα σε ένα μπολ και ανακάτεψέ τα καλά με ένα πιρούνι. Πρόσθεσε όλα τα υπόλοιπα υγρά συστατικά στο μείγμα με το γάλα και τον χυμό και να ανακάτεψέ τα μέχρι να ενωθούν. Είτε με μίξερ χειρός είτε με μίξερ βάσης, ρίξε τα υγρά υλικά και ανακάτεψε ενώ ρίχνεις σταδιακά τα ξηρά υλικά. Χώρισε τη ζύμη στη μέση- στο ένα μισό πρόσθεσε το ξύσμα πορτοκαλιού (και ανακατέψτε) και στο δεύτερο μισό κοσκίνισε το κακάο σε σκόνη (αυτό πρέπει να κοσκινιστεί για να μην έχουν σβόλους). Τελευταίο βήμα! Ρίξε τη μισή από τη ζύμη πορτοκαλιού σου στη φόρμα και ενάλλαξέ τη με τη ζύμη σοκολάτας μέχρι να τελειώσει. Στη συνέχεια, με ένα ξυλάκι, την άκρη ενός κουταλιού ή μια οδοντογλυφίδα, φτιάξε τα στροβιλίσματα. Βάλε το στον φούρνο για να ψηθεί για 32-35 λεπτά ή μέχρι να βγαίνει στεγνή μία οδοντογλυφίδα. Μόλις βγει από τον φούρνο, άφησέ το να ξεκουραστεί για 5 λεπτά στη φόρμα και στη συνέχεια γύρισέ το σε μια σχάρα μέχρι να κρυώσει πολύ καλά. Στη συνέχεια, άπλωσε το γιαούρτι καρύδας πάνω από το κέικ, πασπάλισε το ξύσμα πορτοκαλιού ή ροδέλες πορτοκαλιού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.