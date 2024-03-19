Η περίοδος της Σαρακοστής ξεκίνησε και αρκετοί είναι εκείνοι που αποφασίζουν να νηστέψουν το διάστημα μέχρι το Πάσχα. Η νηστεία όπως την ορίζει η χριστιανική θρησκεία έχει αρκετές ομοιότητες με τη vegan και τη vegetarian διατροφή και συζητώντας σχετικά με τα οφέλη και τους περιορισμούς της, η Κάλλια Γιαννιτσοπούλου, Kλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος MSc, MBA, SRD μοιράζεται μαζί μας χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.

Νηστεία και βιγκανισμός

Νηστεία είναι η εκούσια αποχή από συγκεκριμένες τροφές, μία πρακτική που την έχουμε συνδέσει με τη χριστιανική θρησκεία. Από διατροφικής άποψης υπάρχει σαφής παραλληλισμός ανάμεσα στη νηστεία με τη χορτοφαγική (vegetarian) και τη vegan διατροφή, έναν υγιεινό και επαρκή σε θρεπτικά συστατικά τρόπο διατροφής που μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον. Στη νηστεία της Σαρακοστής, αλλά και σε κάθε περίοδο νηστείας, οι διατροφικοί περιορισμοί μοιάζουν με εκείνους της vegan διατροφής. Είτε θέλετε να νηστέψετε είτε περνάει από το μυαλό σας να υιοθετήσετε γενικότερα στη ζωή σας τη χορτοφαγική ή vegan διατροφή, μπορείτε αυτή την περίοδο να κάνετε μία «πρόβα» και εξάσκηση στους καλύτερους διατροφικά συνδυασμούς, ώστε να απολαμβάνετε νόστιμα και θρεπτικά γεύματα, χωρίς στέρηση των σημαντικών θρεπτικών συστατικών.

Οφέλη της νηστείας ή μίας vegan διατροφής

Η νηστεία αποτελεί καλή ευκαιρία για περιοδική αποχή από τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, με αποτέλεσμα να συνδυάζεται με όλες της θετικές επιδράσεις που μπορεί να έχει στην υγεία μας. Συγκεκριμένα η απουσία τροφών ζωικής προέλευσης από τη διατροφή, σημαίνει μείωση του προσλαμβανόμενου λίπους και βασικά του κορεσμένου λίπους, το οποίο είναι και το πιο επιβαρυντικό.

Αυτό έχει ως επακόλουθο:

Τη μείωση στις τιμές της χοληστερίνης ακόμα και κατά 40-50mg.

Τη μείωση των τριγλυκεριδίων, ιδιαίτερα σε αυτούς που οι τιμές τους, υπερβαίνουν τις φυσιολογικές.

Λιγότερο οξειδωτικό στρες.

Μείωση της αρτηριακής πίεσης καθώς τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα δημητριακά είναι πλούσια σε κάλιο.

Μπορεί να επιτευχθεί μείωση και έλεγχος του σωματικού βάρους.

Μπορούν όλοι να νηστέψουν;

Η απάντηση είναι «ναι», ωστόσο υπάρχουν κατηγορίες ατόμων στις οποίες η νηστεία θα πρέπει να ακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή ή να αποφεύγεται εντελώς .

Εγκυμοσύνη-θηλασμός: Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες καλό θα ήταν να μην νηστέψουν καθόλου. Οι αυξημένες ανάγκες σε πρωτεΐνη και ενέργεια, σίδηρο, ασβέστιο και φυλικό οξύ για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του μυοσκελετικού συστήματος του εμβρύου.

Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες καλό θα ήταν να μην νηστέψουν καθόλου. Οι αυξημένες ανάγκες σε πρωτεΐνη και ενέργεια, σίδηρο, ασβέστιο και φυλικό οξύ για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του μυοσκελετικού συστήματος του εμβρύου. Παιδιά: Τα παιδιά απαγορεύεται να νηστέψουν καθώς οι ανάγκες τους είναι αυξημένες λόγω της γρήγορης ανάπτυξης που έχουν και χρειάζονται μια ισορροπημένη διατροφή.

Τα παιδιά απαγορεύεται να νηστέψουν καθώς οι ανάγκες τους είναι αυξημένες λόγω της γρήγορης ανάπτυξης που έχουν και χρειάζονται μια ισορροπημένη διατροφή. Νεφροπαθείς: Ένας νεφροπαθής μπορεί να νηστέψει αλλά με προσοχή κυρίως αναφορικά με τροφές πλούσιες σε κάλιο και φώσφορο.

Ένας νεφροπαθής μπορεί να νηστέψει αλλά με προσοχή κυρίως αναφορικά με τροφές πλούσιες σε κάλιο και φώσφορο. Αναιμικοί: Κάποιος που έχει σιδηροπενική αναιμία μπορεί να νηστέψει ακολουθώντας διαιτολόγιο πλούσιο σε βιταμίνη B12, φιλικό οξύ, βιταμίνη C.

Κάποιος που έχει σιδηροπενική αναιμία μπορεί να νηστέψει ακολουθώντας διαιτολόγιο πλούσιο σε βιταμίνη B12, φιλικό οξύ, βιταμίνη C. Διαβητικοί: Η διατροφή ενός διαβητικού στην νηστεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μετριασμένη ποσότητα υδατανθράκων και κυρίως χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.

