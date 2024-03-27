Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ψυχικό: 34χρονος απείλησε με πιστόλι γυναίκα για να την ληστέψει- Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ψυχικό: 34χρονος απείλησε με πιστόλι γυναίκα για να την ληστέψει και συνελήφθη

Ενας 34χρονος Ουκρανός συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το βράδυ, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός πλησίασε μια γυναίκα την στιγμή που εκείνη επιβιβαζόταν σε όχημα, στην περιοχή του Ψυχικού, και με την απειλή πιστολιού αποπειράθηκε να αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενά της και χρηματικό ποσό. Η γυναίκα αντέδρασε και ο 34χρονος τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν μετά από λίγο τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού - Φιλοθέης, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της απόπειρας ληστείας. Σημειώνεται ότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι - ρέπλικα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΛΑΣ σύλληψη Ληστεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark