Χρηματιστήριο: Στις 1.413,42 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών με πτώση 0,61%

Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.413,42 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,61%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (+0,73%), της Ελλάκτωρ (+0,61%) και της Viohalco (+0,54%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-5,00%), της Jumbo (-2,55%), της Πειραιώς (-1,58%) και της Μυτιληναίος (-1,26%).

Ανοδικά κινούνται 25 μετοχές, 49 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) +6,33% και Τεχνική Ολυμπιακή +2,11%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας -7,07% και Σαράντης -5,00%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

