Προσυμπληρωμένες με το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι οι φορολογικές δηλώσεις 740.000 ελεύθερων επαγγελματιών μετά τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δηλώνουν το φορολογητέο εισόδημά τους, όπως έκαναν μέχρι σήμερα, αλλά εάν το τεκμαρτό είναι υψηλότερο, αυτό θα λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση του εκκαθαριστικού.
Το τεκμαρτό εισόδημα είναι μαχητό, αλλά προϋποθέτει σε πολλές περιπτώσεις τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου.
Η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ξεκινήσει το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου.
Πηγή: skai.gr
