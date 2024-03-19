Προσυμπληρωμένες με το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι οι φορολογικές δηλώσεις 740.000 ελεύθερων επαγγελματιών μετά τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης.



Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δηλώνουν το φορολογητέο εισόδημά τους, όπως έκαναν μέχρι σήμερα, αλλά εάν το τεκμαρτό είναι υψηλότερο, αυτό θα λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση του εκκαθαριστικού.

Πηγή: skai.gr

