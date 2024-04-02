Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

Ξεκίνησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ψηφιακή διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2024.



Ειδικότερα, οι δικαιούχοι υποβάλλουν δήλωση – αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στην πλατφόρμα myBusinessSupport, στη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Επιχειρήσεις> myBusinessSupport.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ανακτώνται τα παραστατικά που έχουν διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA οι εκάστοτε αντισυμβαλλόμενοι του δικαιούχου, ως αγοραστές των αγροτικών προϊόντων ή ως λήπτες των υπηρεσιών του αγρότη ειδικού καθεστώτος. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και την επιβεβαίωση των εμφανιζόμενων στοιχείων, προκύπτει για τον ενδιαφερόμενο το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό.



Οι επιστροφές θα πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα:



-στο λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στο Μητρώο & Επικοινωνία στην ψηφιακή πύλη myAADE, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ή



-μέσω συμψηφισμού με τυχόν οφειλές τους.



Το έτος 2023, πρώτη χρονιά εφαρμογής της παραπάνω ψηφιακής διαδικασίας, υποβλήθηκαν 132.500 αιτήσεις – έναντι 97.000 χειρογράφων αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις ΔΟΥ το 2022. Το ποσό της επιστροφής ανήλθε σε 43.940.000€, τα οποία καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων ή συμψηφίστηκαν με φορολογικές υποχρεώσεις τους.

