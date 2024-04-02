Πρόστιμο 120.000 ευρώ και «λουκέτο» σε e-shop

Πρόστιμο συνολικού ύψους 120.000 ευρώ στην επιχείρηση e-shop «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που διατηρεί το ηλεκτρονικό http://perishop.gr επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η λειτουργία του site διεκόπη αμέσως μετά από ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, μετά από εκτεταμένο έλεγχο που διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠΑΝ, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και ειδικότερα:

Η μη παράδοση των παραγγελιών προϊόντων στον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης και η μη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τον οριστικό χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας μετά την παρέλευση της προθεσμίας.

Η μη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν οι καταναλωτές για την αγορά των αγαθών τα οποία ουδέποτε παρέλαβαν μετά από καταγγελία της σύμβαση και την ακύρωση της παραγγελίας.

Η παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των αγαθών ενώ στην πραγματικότητα η επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει τις παραγγελίες.

Η δυσχερής έως αδύνατη επικοινωνία με την επιχείρηση.

Εκτός από το διοικητικό πρόστιμο που επεβλήθη στη συγκεκριμένη επιχείρηση, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης προχώρησαν και στην προσωρινή απαγόρευση της πρόσβασης στον ιστότοπο της επιχείρησης μετά από σχετική εντολή προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην άμεση διακοπή της πρόσβασης στον ιστότοπο της επιχείρησης ώστε να αποτραπεί πάραυτα η περαιτέρω βλάβη για τους καταναλωτές από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Όποιος παρανομεί θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου. Αυτή είναι μία από τις πάγιες αρχές μας για την ορθή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες τού Υπουργείου Ανάπτυξης παρακολουθούν με άγρυπνο μάτι την αγορά, τόσο τη συμβατική όσο και τη διαδικτυακή και επιβάλλουν όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό».

Το καταναλωτικό κοινό καλείται, σε περίπτωση που εντοπίζει φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, να υποβάλει καταγγελία στην Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (https://kataggelies.mindev.gov.gr/).



Πηγή: skai.gr

