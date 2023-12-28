Χρηματιστήριο: Πτώση 0,58%, και 45,93 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 1.290 μονάδες, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.285,65 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,58%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.296,57 μονάδες (+0,26%) και κατώτερη τιμή στις 1.283,27 μονάδες (-0,77%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 45,93 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 10.947.636 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,60%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,88%), της Quest (+0,73%) και της ΓΕΚ (+0,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,83%), της Ελλάκτωρ (-2,15%), της Elvalhalcor (-2,01%) και της Eurobank (-1,45%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Apha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.434.081 και 1.546.621 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 7,80 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 3,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 64 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +15,79% και Κέκροψ +6,35%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Moda Bango -10,15% και Βιογατζόγλου Systems -5,04%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 21,5000 -0,92%

ALPHA BANK: 1,4910 -1,26%

AEGEAN AIRLINES: 11,1800 -0,53%

VIOHALCO: 5,2300 -1,32%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,1400 +0,61%

ΔΕΗ: 11,1800 +0,18%

COCA COLA HBC: 26,2500 αμετάβλητη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5000 -2,15%

ΕΛΠΕ: 7,2600 -0,41%

ELVALHALCOR: 1,8520 -2,01%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,2400 -2,83%

ΕΥΔΑΠ: 5,9900 -1,32%

EUROBANK: 1,6005 -1,45%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5400 +0,73%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6800 +0,15%

MOTOR OIL: 24,0400 αμετάβλητη

JUMBO: 24,9000 +1,88%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,6600 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 23,2000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,3200 -0,65%

ΟΤΕ: 12,7100 -0,39%

AUTOHELLAS: 12,8000 -1,99%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,2020 -1,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,3600 -1,07%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,8400 +0,32%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

