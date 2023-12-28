Ταμείο Ανάκαμψης: Εκταμιεύτηκαν 3,64 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα πληρωμές στην Ελλάδα και σε ακόμη πέντε κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε στην Ελλάδα την τρίτη πληρωμή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ανέρχεται σε 3,64 δισ. ευρώ (1,69 δισ. ευρώ σε μη επιστρεπτέα οικονομική στήριξη και 1,95 δισ. ευρώ σε δάνεια, εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης). Στις 16 Μαΐου 2023 και στις 22 Νοεμβρίου 2023, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή το τρίτο αίτημα πληρωμής για μη επιστρεπτέα στήριξη και το τρίτο αίτημα πληρωμής για δάνεια, αντίστοιχα, καλύπτοντας 39 ορόσημα και τέσσερις στόχους.

Το συνολικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας θα χρηματοδοτηθεί κατά 35,95 δισ. ευρώ, με μη επιστρεπτέα στήριξη 18,22 δισ. ευρώ και δάνεια 17,73 δισ. ευρώ.

Η Γερμανία έλαβε την πρώτη πληρωμή, η οποία ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή κατέβαλε επίσης στην Ιταλία την τέταρτη πληρωμή για 16,5 δισ. ευρώ μη επιστρεπτέας οικονομικής στήριξης και δανείων (εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης).

Παράλληλα, η Επιτροπή εκταμίευσε στην Πορτογαλία την τρίτη και την τέταρτη συνδυασμένη πληρωμή για 2,46 δισεκατομμύρια ευρώ μη επιστρεπτέα οικονομική στήριξη και δάνεια (εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης).

Η Κομισιόν κατέβαλε στη Σλοβακία την τρίτη πληρωμή για 662 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις μη επιστρεπτέας οικονομικής στήριξης (εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης), ενώ καταβλήθηκε η δεύτερη πληρωμή στη Σλοβενία για 225,91 εκατ. ευρώ μη επιστρεπτέας οικονομικής στήριξης (εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης) και 310,09 εκατ. ευρώ επιστρεπτέας στήριξης.

Κατερίνα Πλατή

