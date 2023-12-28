ΔΥΠΑ–Amazon: Tα οριστικά αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης

Αναρτήθηκαν σήμερα, οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων, του νέου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο «Cloud Practitioner Essentials AWS», στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Σε κάθε ωφελούμενο θα σταλεί άμεσα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημερωτικό e-mail για τα επόμενα βήματα σχετικά με την εγγραφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και της Amazon Web Services (AWS), με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας οκτώ εκπαιδευτικών ωρών, απευθύνεται σε 1.000 ανέργους και προσφέρεται δωρεάν από την AWS, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί, μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Training Partner).

Το περιεχόμενο αφορά στις έννοιες του AWS Cloud, στις υπηρεσίες AWS, στην ασφάλεια, στην αρχιτεκτονική, στην τιμολόγηση και στην υποστήριξη, για να οικοδομηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις για την πιστοποίηση και τη σταδιοδρομία στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τις επιτυχημένες συνεργασίες με διεθνείς εταιρίες τεχνολογίας για την αναβάθμιση των απαραίτητων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες μεγάλης ζήτησης στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

