Καθολική Εφαρμογή του Σήματος Ισότητας - Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να το λάβουν

Την καθολική εφαρμογή του Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις αποφάσισε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος "SHARE" το 2022.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών, καθώς και πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, μπορούν να λάβουν Σήμα Ισότητας από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Με απόφαση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρίας-Αλεξάνδρας Κεφάλα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία απονομής και η διάρκεια ισχύος του Σήματος Ισότητας σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η απόφαση, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για το Σήμα Ισότητας οφείλουν να προωθούν την αρχή της ισότητας σε κάθε διαδικασία πρόσληψης ή προαγωγής και καθορισμού αμοιβής, να διασφαλίζουν την ίση πρόσβαση καθώς και τις ίδιες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και γενικότερα να εφαρμόζουν την αρχή της ισότητας στις παρεχόμενες συνθήκες εργασίας. Επίσης, οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, να τηρούν τη νομοθεσία για την προστασία της γονεϊκότητας και να εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.

Το Σήμα Ισότητας διαρκεί για δύο χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, ενώ μπορεί να αξιοποιείται σε όποια ενέργεια δημοσιότητας κρίνεται σκόπιμο από τις επιχειρήσεις.

Η κυρία Κεφάλα, με αφορμή την εν λόγω απόφαση δήλωσε: «Με το Σήμα Ισότητας "χτίζουμε" μία νέα νοοτροπία αλληλοσεβασμού και ισότητας γιατί όλες και όλοι δικαιούνται να έχουν ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση και στον χώρο της εργασίας. Προτρέπουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να αναπτύξουν πολιτικές για την αντιμετώπιση των στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων και να δημιουργήσουν ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, καθώς σ' αυτές τις περιπτώσεις τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για τις εργαζόμενες/τους εργαζόμενους όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις».

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζέφη Δημαδάμα τόνισε ότι «στόχος του υπουργείου μας και του προγράμματος δεν αποτελεί μόνο η ποσοστιαία αύξηση των γυναικών, αλλά παράλληλα η στήριξη της μητρότητας και οι δυνατότητες εξέλιξης του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού εξίσου στις υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις»

Πηγή: skai.gr

