Το ευρώ ενισχύεται 0,10%, στα 1,0838 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,0838 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,9360 γεν, στο 0,8533 με τη στερλίνα και στο 0,9519 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,08% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,3860 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,31% και διαμορφώνεται στα 1,2697 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

