Το ευρώ ενισχύεται 0,10%, στα 1,0838 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,9360 γεν, στο 0,8533 με τη στερλίνα και στο 0,9519 με το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,0838 δολάρια.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,08% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,3860 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,31% και διαμορφώνεται στα 1,2697 δολάρια.

