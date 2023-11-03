Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση 0,02% στο κλείσιμο, στα 88,12 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με οριακή υποχώρηση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, παρά τα αρχικά κέρδη που ξεπερνούσαν το 1%.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, μετά τα αρχικά σημαντικά κέρδη, αλλά και τη χθεσινή ισχυρή άνοδο που οδήγησε την αγορά πάνω από τα επίπεδα των 1.200 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.219,77 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.234,54 μονάδες (+1,19%) και κατώτερη τιμή στις 1.217,25 μονάδες (-0,22%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,48%, ενώ από τις αρχές του 2023 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 31,19%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 88,12 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.622.257 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε επίσης σε ποσοστό 002%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,65%), του ΟΤΕ (+1,60%), των ΕΛΠΕ (+1,08%), της ΕΥΔΑΠ (+0,88%) και της ΔΕΗ (+0,87%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (-1,88%), της Viohalco (-1,77%), της Elvalhalcor (-1,49%) και της Μυτιληναίος (-1,27%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (+1,60%) και των Προσωπικών Προϊόντων (+1,52%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (-1,96%) και του Εμπορίου (-1,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 6.803,932 και 4.642.398 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ με 12,53 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 9,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 50 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (κ)+7,58% και Ξυλεμπορία (π) +5,19%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -10,32% και Κέκροψ -5,84%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 18,1600 -0,22%

ALPHA BANK: 1,4445 -0,58%

AEGEAN AIRLINES: 10,8200 -0,55%

VIOHALCO: 4,9900 -1,77%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,3200 -0,15%

ΔΕΗ: 9,8850 +0,87%

COCA COLA HBC:24,4000 +0,25%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9640 +0,82%

ΕΛΠΕ: 7,5100 +1,08%

ELVALHALCOR: 1,7140 -1,49%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,5000 -0,58%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 +0,88%

EUROBANK: 1,5200 αμετάβλητη

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2900 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4050 +0,23%

MOTOR OIL: 23,4000 -0,09%

JUMBO: 25,9200 +1,65%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,8000 -1,27%

ΟΛΠ:21,3000 -0,23%

ΟΠΑΠ: 15,4500 -0,39%

ΟΤΕ: 13,9300 +1,60%

AUTOHELLAS:12,9400 +0,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,9060 -0,48%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 7,9400 -0,25%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,6000 -1,88%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

