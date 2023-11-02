Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,96% και τζίρος στα 94,66 εκατ. ευρώ

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά δυναμικά τα επίπεδα των 1.200 μονάδων, κλείνοντας ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1.220 μονάδες.

Η αγορά ακολούθησε το θετικό κλίμα που επικρατεί και στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ανοδικά κινείται στο άνοιγμα και η Wall Street, στον απόηχο των χθεσινών αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.219,99 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,96%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 94,66 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.947.605 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean (+5,84%), της Lamda Development (+5,01%), της Πειραιώς (+4,58%), της Motor Oil (+4,55%) και της Elvalhalcor (+3,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,54%) και της Coca Cola (-0,81%).

Ο ΟΠΑΠ διαπραγματεύτηκε σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα το οποίο ανέρχεται στα 0,9517 ευρώ ανά μετοχή.

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Πετρελαίου (+3,89%) και της Ακίνητης Περιουσίας (+3,85%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Ταξιδιών (-2,52%) και των Τροφίμων (-0,81%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.325.818 και 4.619.201 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Jumbo με 17,01 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 13,34 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 88 μετοχές, 16 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R +6,25% και Ξυλεμπορία(κ) +6,11%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -6,90% και ΟΠΑΠ -3,54%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 18,2000 +1,56%

ALPHA BANK: 1,4530 +3,79%

AEGEAN AIRLINES: 10,8800 +5,84%

VIOHALCO: 5,0800 +1,80%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,3400 +1,83%

ΔΕΗ: 9,8000 +2,08%

COCA COLA HBC: 24,3400 -0,81%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9480 +4,17%

ΕΛΠΕ: 7,4300 +1,78%

ELVALHALCOR: 1,7400 +3,94%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,5320 +3,13%

ΕΥΔΑΠ: 5,7000 +0,88%

EUROBANK: 1,5200 +0,33%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2900 +0,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3900 +5,01%

MOTOR OIL: 23,4200 +4,55%

JUMBO: 25,5000 +3,16%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,2600 +2,14%

ΟΛΠ: 21,3500 +0,95%

ΟΠΑΠ: 15,5100 -3,54%

ΟΤΕ: 13,7100 +3,24%

AUTOHELLAS: 12,8800 +0,94%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,9200 +4,58%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 7,9600 +0,76%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,8800 +3,55%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

