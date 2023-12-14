Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,23% και τζίρος στα 113,1 εκατ.

Με οριακή άνοδο 0,23%, στις 1.295,37 μονάδες έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με τη σημερινή ημέρα, ο γενικός δείκτης συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη 1,73%.

Ο τζίρος ανήλθε σε 113,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, TITC, ΕΛΠΕΕΛΠΕ, ΦΡΛΚ, ΛΑΒΙ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΚΥΡΙΟ, ΙΝΚΑΤ, ΜΠΕΛΑ), ενώ ΕΤΕ, ΕΛΠΕΕΛΠΕ και ΑΛΦΑ απασχόλησαν το 38% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών. Ενώ, από τον συνολικό τζίρο, τα 101,7 εκατ. ευρώ αφορούν σε συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.

Αύριο, το «triple witching» Δεκεμβρίου, ενώ στις τελικές δημοπρασίες αναμένονται τα rebalancing των δεικτών FTSE Russell (αύξηση της στάθμισης για τα ΕΛΠΕΕΛΠΕ στο 30,05%, από 19,053% στον FTSE All World) και Stoxx (στους δείκτες του Οίκου εισάγονται οι μετοχές των Optima Bank και Epsilon Net).

Σημειώνεται ότι, το Χρηματιστήριο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, εξέτασε την περίπτωση της εταιρείας FOLLI- FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ISIN: GRS294003009), η οποία εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 2.6.12 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου περί διαγραφής.

Και αποφάσισε τη διαγραφή των κινητών αξιών της εταιρείας, καθώς τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει προοπτική επαναδιαπραγμάτευσης των αξιών της.

Ως ημερομηνία αφαίρεσης των κινητών αξιών της προαναφερόμενης εταιρείας από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου, ορίζεται η Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

