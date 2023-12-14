ΔΕΗ: Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο καταστατικό

Εγκρίθηκαν με ποσοστό άνω του 98% από την γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ οι αλλαγές στο καταστατικό της επιχείρησης που σηματοδοτούν την διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας στην εμπορία ειδών τεχνολογίας, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Οι αλλαγές, όπως επισημάνθηκε κατά την εισήγηση στη γενική συνέλευση, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης, Γιώργου Στάσση, υποδηλώνουν την μετατροπή της ΔΕΗ από εταιρεία του Δημοσίου σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, επικεφαλής πολυσχιδούς πολυεθνικού ομίλου που δραστηριοποιείται σε πολλές επιμέρους αγορές πέραν αυτών της ενέργειας. Παράλληλα, εξασφαλίζουν την συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Αναφορικά με την κατάργηση της θέσης εκπροσώπου των εργαζόμενων στο ΔΣ της επιχείρησης, ο κ. Στάσσης τόνισε ότι οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων θα ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά ή επηρεάζει ουσιωδώς τις εργασιακές σχέσεις.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης νέα πολιτική αποδοχών με βάση, όπως επισημάνθηκε, τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλες τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες.

Στη γενική συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι του 67,48% του μετοχικού κεφαλαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

