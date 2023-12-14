ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Στόχος να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο 2% το 2025

Αμετάβλητα αφήνει η ΕΚΤ τα επιτόκια ενώ επαναλαμβάνει ότι θα παραμείνουν υψηλά για όσο χρόνο χρειαστεί προκειμένου να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο 2% το 2025.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΚΤ μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενώ ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, είναι πιθανό να αυξηθεί και πάλι προσωρινά στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ για τη Ζώνη του Ευρώ, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, προτού προσεγγίσει τον στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου του 2% το 2025. Συνολικά, η ΕΚΤ αναμένει ότι ο ονομαστικός πληθωρισμός θα είναι κατά μέσο όρο 5,4% το 2023, 2,7 % το 2024, 2,1% το 2025 και 1,9% το 2026. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, αυτό ισοδυναμεί με αναθεώρηση προς τα κάτω για το 2023 (5,6%) και ειδικά για το 2024 (3,2%).

Πηγή: skai.gr

