Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται και πάλι πάνω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

Η αγορά ανέκαμψε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 1,38%.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της Coca Cola HBC (+6,36%), στον απόηχο της ανακοίνωσης των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2023.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.405,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,44%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.406,42 μονάδες (+1,51) και κατώτερη τιμή στις 1.384,02 μονάδες (-0,10%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 121,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.420.857 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+6,36%), της Ελλάκτωρ (+3,38%), της Alpha Bank (+2,89%), της Πειραιώς (+2,88%), των ΕΛΠΕ (+2,74%) , του ΟΛΠ (+2,61%), της Eurobank (+2,30%) και της Εθνικής (+2,26%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-3,18%), της Viohalco (-0,65%) και της Jumbo (-0,44%).

Η μετοχή του ΔΑΑ υποχώρησε στα 8,75 ευρώ με πτώση 1,35%.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 5.850.399 και 5.474.853 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 22,49 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 44 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ +9,49% και Επίλεκτος +8,21%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -10,26% και Δομική Κρήτης -5,97%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 24,8000 +0,20%

ALPHA BANK: 1,7280 +2,89%

AEGEAN AIRLINES: 12,4600 -0,32%

VIOHALCO: 6,1200 -0,65%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,4000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,7800 -0,17%

COCA COLA HBC:27,6000 +6,36%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7500 +3,38%

ΕΛΠΕ: 7,8800 +2,74%

ELVALHALCOR: 2,2400 +0,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2500 +2,26%

ΕΥΔΑΠ: 5,8400 +0,69%

EUROBANK: 1,9345 +2,30%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,1700 -3,18%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9300 -0,36%

MOTOR OIL: 27,3400 +1,64%

JUMBO: 27,3000 -0,44%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,3000 -0,27%

ΟΛΠ:25,5500 +2,61%

ΟΠΑΠ: 16,3100 -0,12%

ΟΤΕ: 13,1800 +1,38%

AUTOHELLAS:13,6400 +1,34%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9300 +2,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,5000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,5300 +0,39%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

