Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,23% - Στα 128,49 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε θετικό έδαφος, μετά τη χθεσινή διορθωτική υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.617,56 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.618,24 μονάδες (+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 1.604,39 μονάδες (-0,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 128,49 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.116.488 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,80%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,57%), του ΟΠΑΠ (+2,60%), της Σαράντης (+1,75%) και της Πειραιώς (+1,45%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,98%), της Μυτιληναίος (-0,98%) και της Coca Cola HBC (-0,65%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Attica Bank και η Alpha Bank διακινώντας 6.828.968 και 6.324.158 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 20,18 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 38 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+16,18%) και Λανακάμ(κ)(+9,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-8,70%) και Μύλοι Κεπενού (-7,62%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:14,1000 +1,15%

ΤΙΤΑΝ: 42,0000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,8650 +0,27%

AEGEAN AIRLINES: 11,2300+0,72%

VIOHALCO: 5,8400 +0,52%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,9000 +0,21%

ΔΑΑ:8,4000 -0,28%

ΔΕΗ: 13,4200 -0,15%

COCA COLA HBC:39,5000 -0,65%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3200 -0,22%

ΕΛΠΕ: 7,9750 -0,19%

ELVALHALCOR: 2,1750 +3,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,5200 -0,35%

ΕΥΔΑΠ: 6,0400 -0,98%

EUROBANK: 2,5020 +0,08%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 +1,16%

MOTOR OIL: 22,3200 -0,09%

JUMBO: 27,8400 +0,22%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:36,3400 -0,98%

ΟΛΠ:33,2000 +1,37%

ΟΠΑΠ: 17,3900 +2,60%

ΟΤΕ: 15,0600 +1,07%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,7480 +1,45%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8000 +1,75%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.