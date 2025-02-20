'Άνοδο 46,51% σημείωσαν οι επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού τον εφετινό Ιανουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 1.575 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε 515 εκατ. ευρώ οφειλές έναντι 1.075 ρυθμίσεων που αντιστοιχούσαν σε οφειλές 425 εκατ. ευρώ πέρυσι τον Ιανουάριο.

Σε υψηλά επίπεδα συνέχισαν και οι νέες αιτήσεις καθώς και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων τον Ιανουάριο 2025, που διαμορφώθηκαν σε 5.150 και 2.760 αντιστοίχως.

Παράλληλα, 2.673 ευάλωτα νοικοκυριά επωφελήθηκαν από ρυθμίσεις οφειλών, σύμφωνα με τη θεσπισμένη υποχρεωτικότητα, καταγράφοντας αύξηση 10,36% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2024. Επιπρόσθετα, 154 οφειλέτες κατάφεραν να αναστείλουν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς κάνοντας χρήση του μέτρου της προκαταβολής.

Έως σήμερα ο συνολικός αριθμός των επιτυχών ρυθμίσεων ανέρχεται σε 30.515 και η συνολική αξία ρυθμισμένων οφειλών σε 10,01 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 132,92% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 που οι συνολικές επιτυχείς ρυθμίσεις ήταν 13.101 και οι ρυθμισμένες οφειλές ήταν αξίας 4,79 δισ. ευρώ.

Δημοσιεύονται, επίσης, στοιχεία για την κατάσταση των κόκκινων δανείων που έχουν παραμείνει στις τράπεζες, αλλά και για τις διμερείς ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο 2024 από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις: οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες πραγματοποίησαν ρυθμίσεις συνολικής αξίας 412,5 εκατ. ευρώ για 7.480 οφειλέτες. Η πλειοψηφία αυτών των ρυθμίσεων αφορά στεγαστικά δάνεια για 3 από τους 4 πιστωτές σε διαφορετικούς τύπους ρύθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω πλατφόρμας.

