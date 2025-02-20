Τις βασικές αρχές της μεταρρύθμισης που υλοποιεί η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης περιέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας σήμερα (20/2), στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. «Αν δεν τελειώσουμε με τη νέα αυθαιρεσία, δεν θα έχουμε ποτέ πολεοδομική πολιτική» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο νέος νόμος προβλέπει -με δική μου πρωτοβουλία- ότι πρώτα κατεδαφίζονται τα καινούρια αυθαίρετα. Οι έσχατοι έσονται πρώτοι… Μόνο στα δάση, τα ολοκληρωμένα αυθαίρετα ακίνητα μπορεί να φτάνουν και τις 90.000. Έχουμε εκατομμύρια νομιμοποιήσεις. Γιατί ποτέ δεν αποφασίσαμε να τελειώσουμε με τη νέα αυθαιρεσία. Και ήμασταν σε έναν φαύλο κύκλο ότι είναι τόσοι πολλοί οι αυθαίρετοι, που δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να τελειώσουμε με τη νέα αυθαιρεσία, για να αποκτήσουμε πολεοδομική πολιτική και να ρυθμίσουμε ή να αντιμετωπίσουμε κατόπιν -όπως μπορούν να ρυθμιστούν και να αντιμετωπιστούν- και τα θέματα του παρελθόντος» εξήγησε ο υπουργός.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Σκυλακάκης απάντησε στο πώς θα καταστεί πράξη το τέλος της νέας αυθαιρεσίας -εννοώντας οτιδήποτε αυθαίρετο χτίζεται τώρα και στο μέλλον- με τη χρήση της νέας τεχνολογίας. «Θα συγκρίνουμε δορυφορικές φωτογραφίες πριν και μετά. Αυτόματα, με τεχνητή νοημοσύνη θα επισημαίνεται κάθε καινούρια δόμηση που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, οποιουδήποτε είδους, πχ τοιχίο, κλπ. Και στη συνέχεια, αυτόματα, μέσω του e-Άδειες θα διαπιστώνεται αν αυτό που χτίστηκε έχει άδεια ή όχι. Και οτιδήποτε δεν έχει άδεια, θα ελέγχεται».

Ο κ. Σκυλακάκης πρόσθεσε πως «έως τώρα οι έλεγχοι πραγματοποιούνταν μέσω καταγγελιών ή αν η πολεοδομία ξύπναγε και πήγαινε να ελέγξει κάποιο αυθαίρετο. Που δεν ξύπναγε… Πλέον θα έχουμε πλήρη καταγραφή των νέων αυθαιρέτων σε ολόκληρη τη χώρα, κάθε φορά που θα γίνονται. Αυτό κάνουμε τώρα στη Μύκονο, χειροκίνητα. Έχω δώσει εντολή και έχουν εγκατασταθεί οι επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίοι δεν θα φύγουν από το νησί, πριν τελειώσουν με αυτή την ιστορία. Ελέγχουμε οτιδήποτε καινούριο έχει χτιστεί τον τελευταίο χρόνο, άσχετα αν έχει καταγγελία ή όχι. Και κοιτάμε, επίσης, τις καταγγελίες τις οποίες για πάρα πολύ καιρό η πολεοδομία είχε αφήσει χωρίς έλεγχο».

Ο κ. Σκυλακάκης περιέγραψε, επίσης, τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση που οι ελεγκτές διαπιστώσουν κάποια αυθαιρεσία. «Αν κάποιος πάρει πρόστιμο, έχει 30 ημέρες για να γκρεμίσει. Εάν δεν γκρεμίσει στις 30 ημέρες, υπάρχει συνεχής πολλαπλασιασμός των προστίμων. Και μετά έρχονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ταυτόχρονα, ξεκινάει η διαδικασία που οδηγεί στην κατεδάφιση».

Αναφερόμενος στην απόπειρα δόμησης στο Σαρακήνικο δήλωσε: «Στο Σαρακήνικο οι άδειες βγήκαν παράνομα. Διότι η πολεοδομία της Μήλου ξανακοιτώντας την άδεια, η οποία βγαίνει από τον μηχανικό, ανακάλυψε ότι είχε παρατυπίες. Και την έχει ακυρώσει. Εμείς θα την ψάξουμε και για άλλους λόγους».

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, σε ερώτηση σε σχέση με τις τιμές του ρεύματος σχολίασε: «Το ρεύμα έχει πολύ υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει γίνει από εισαγωγική χώρα, εξαγωγική, σε μικρό ποσοστό, αλλά είναι σημαντικό αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι κάτι που μας έχει επιτρέψει να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές, σε ένα επίπεδο που δεν είναι πολύ υψηλό. Έχουμε τιμές αντίστοιχες με τον Οκτώβριο - Νοέμβριο και παράλληλα δίνουμε μικρές επιδοτήσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι οδεύοντας προς την άνοιξη και καθώς μπαίνουν πολλές καινούριες ΑΠΕ στο Σύστημα -μόνο αυτόν το χρόνο ακόμα 2GW ΑΠΕ- θα πάμε σε μία πτωτική πορεία τιμών, αλλά πρέπει βέβαια να δούμε τι θα γίνει και στην Ευρώπη, διότι εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα».

