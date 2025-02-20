Νέο ρεκόρ «άγγιξε» ο χρυσός καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν τη ζήτηση

Νέο ρεκόρ «άγγιξε» η τιμή του χρυσού σήμερα, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων, με τους traders να προσπερνούν τις ενδείξεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια.

Ειδικότερα, ο χρυσός «άγγιξε» τα 2.954,83 δολάρια την ουγγιά σήμερα, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό και ξεπερνώντας το χθεσινό του ρεκόρ.

Υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να εγκαταλείψει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία εν μέσω της ρωσικής εισβολής. Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «καλύτερα να κινηθεί γρήγορα» για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας αν δεν θέλει να μείνει χωρίς τη χώρα του.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει καταγράψει διαδοχικά ρεκόρ φέτος, μετά από άνοδο 27% το 2024, εν μέσω. Η Goldman Sachs αύξησε αυτή την εβδομάδα την τιμή-στόχο της για το τέλος του έτους στα 3.100 δολάρια την ουγγιά, αναφέροντας ότι οι ισχυρότερες από τις αναμενόμενες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες θα αποτελέσουν βασική κινητήρια δύναμη για την άνοδο.

