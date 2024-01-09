Χρηματιστήριο: Κέρδη 0,79% την Τρίτη - Στις 1.341,10 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ανοδικά κινήθηκαν και σήμερα οι τιμές των μετοχών με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.340 μονάδων, κινούμενη κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών και στο αρνητικό άνοιγμα της Wall Street.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Εθνικής, της Aegean και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.341,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,79%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2023 (1.345,63 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.348,77 μονάδες (+1,36%).

Η αγορά κινήθηκε σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,06%.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ξεπέρασε τα 90 δισ. ευρώ και έχει αυξηθεί κατά 2,7 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2024.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 123,51 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.689.694 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,82%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eθνικής (+3,70%), της Aegean (+2,59%), Eurobank (+2,31%), της Ελλάκτωρ (+2,10%) και της Elvalhalcor (+2,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,91%), της Τέρνα Ενεργειακή (-1,04%), της Lamda (-0,69%) και του ΟΤΕ (-0,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.534.2427 και 4.572.180 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,59 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 45 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fieratex +25,90% και Minerva +19,71%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -4,46% και Ιντερτέκ -4,17%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 21,7500 +0,23%

ALPHA BANK: 1,5900 +0,89%

AEGEAN AIRLINES: 11,9000 +2,59%

VIOHALCO: 6,1100 +1,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,7000 +0,88%

ΔΕΗ: 12,2000 +1,24%

COCA COLA HBC:27,2200 +1,00%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6800 +2,10%

ΕΛΠΕ: 7,3700 +0,68%

ELVALHALCOR: 2,2500 +2,04%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,7900 +3,70%

ΕΥΔΑΠ: 5,9900 +0,50%

EUROBANK: 1,6575 +2,31%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5600 +1,28%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1450 -0,69%

MOTOR OIL: 24,2000 +1,51%

JUMBO: 24,7000 -2,91%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,9600 +0,69%

ΟΛΠ:23,5500 +0,43%

ΟΠΑΠ:15,8200 -0,44%

ΟΤΕ: 13,3000 -0,52%

AUTOHELLAS:12,9200 +0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:3,4100 +0,29%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,6300 +1,53%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,1300 -1,04%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

