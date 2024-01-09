ΚΕΦίΜ: Επτά ημέρες λιγότερες, σε σύγκριση με το 2022, εργασθήκαμε πέρυσι για φόρους και εισφορές

Για 177 από τις 365 ημέρες του χρόνου εργασθήκαμε το 2023, προκειμένου να πληρώσουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Ως εκ τούτου, η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας ήρθε την 28η Ιουνίου, δηλαδή επτά ημέρες νωρίτερα σε σύγκριση με το 2022.

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών παρουσιάζει στην Ελλάδα τη μελέτη για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας, που είναι η ημέρα κατά την οποίαν που οι Έλληνες φορολογούμενοι απελευθερώνονται από το βάρος των φόρων, αν με τα χρήματα που κερδίζουν από την εργασία τους, έπρεπε, πριν καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος.

Αναλυτικώς, τα επικαιροποιημένα στοιχεία - δεδομένα του περασμένου έτους μετακίνησαν τελικώς την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 6 ημέρες αργότερα από τον αρχικό υπολογισμό (στις 177 ημέρες αντί των 171). Η διόρθωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φορολογική υπεραπόδοση του 2023, η οποία όμως δεν οφείλεται στην επιβολή νέων φόρων, διευκρινίζουν από το Κέντρο.

Βασική αιτία για το γεγονός ότι πέρυσι εργασθήκαμε λιγότερες ημέρες για το κράτος σε σχέση με πρόπερσι, είναι η κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης από 1/1/2023. Πάντως, αν συνυπολογισθεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2023, το οποίο, σύμφωνα με το Κέντρο, αντιπροσωπεύει μελλοντικούς φόρους, οι ημέρες εργασίας για το κράτος το 2023 ήταν 187, και πάλι 7 ημέρες λιγότερες σε σχέση με το 2022.

Επιπροσθέτως, τα έσοδα από φόρους και εισφορές είναι αυξημένα κατά 1,9% ως ποσοστό του Καθαρού Εθνικού Εισοδήματος, σε σχέση με την πρόβλεψη του Προγράμματος Σταθερότητας (Απρίλιος 2023), με αποτέλεσμα η φορολογική επιβάρυνση να αυξάνεται, κατ' εκτίμησιν, κατά 6 ημέρες εργασίας για το κράτος σε σχέση με τον αρχικό υπολογισμό της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας.

Σχολιάζοντας τα φετινά απολογιστικά αποτελέσματα, ο εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε: «Το γεγονός ότι το 2023 εργαστήκαμε 7 ημέρες λιγότερες σε σχέση με το 2022 για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές στο κράτος είναι μια θετική εξέλιξη. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων του κράτους δεν οφείλεται στην επιβολή νέων φόρων».

Και ο Ν. Ρώμπαπας προσέθεσε: «Το σημαντικό είναι πλέον η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελληνίδων και των Ελλήνων να συνεχιστεί, με πρώτο βήμα να αξιοποιήσει η Κυβέρνηση αυτήν την καταγεγραμμένη υπεραπόδοση σε αυτήν την κατεύθυνση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2024».

