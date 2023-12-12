Διατήρησε την ήπια ανοδική τάση το Χρηματιστήριο Αθηνών που παρά τις υποτονικές συναλλαγές κατάφερε να σκαρφαλώσει πάνω από το φράγμα των 1.280 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε 0,60% για να κλείσει στις 1.283,12 μονάδες.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 95,3 εκατ ευρώ ενώ ο όγκος συναλλαγών στα 21,14 εκατ τεμάχια. Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε 0,85% και της μεσαίας κεφαλαοποίησης 0,45%.

Ο δείκτης Τραπεζών κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 1,86%. Συνολικά, 53 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 52 ανοδικά και 22 παρέμειναν αμετάβλητες. Σημαντικά κέρδη (3,35%) και 3,06%, αντίστοιχα κατέγραψαν οι μετοχές των Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Οι μετοχές του δείκτη FTSE/ASE Large Cap έκλεισαν ως εξής:

Αlpha Services 1,485 +0,27%

Autohellas 12,6 -0,32%

Cenergy 7,0 -0,57%

Coca Cola HBC 26,43 +0,08%

Eurobank 1,613 +0,81%

ΗelleniQ Energy 7,10 -0,98%

Jumbo 25,82 +1,25%

Lamda 6,78 -0,29%

Quest Holdings 5,58 -0,89%

Titan 21,20 +1,92%

Viohalco 5,46 -0,73%

Αεροπορια Αιγαίου 11,56 -1,20%

ΓΕΚ Τερνα 13,00 -0,46%

Σαραντης 8,08 +1,25%

ΔΕΗ 10,75 +0,37%

Εθνική Τράπεζα 6,17 +3,35%

Εlvalhalcor 1,91 -1,04%

Ελλακτωρ 2,35 -0,63%

ΕΥΔΑΠ 6,22 αμετάβλητη

Motor Oil 25,06 +0,32%

Μυτιληναιος 36,94 +0,98%

ΟΠΑΠ 14,61 +0,07%

ΟΤΕ 13,20 -0,38%

Πειραιως Financial 3,168 +3,06%

Tερνα Ενεργειακη 15,38 -0,45%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

