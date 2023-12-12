Διατήρησε την ήπια ανοδική τάση το Χρηματιστήριο Αθηνών που παρά τις υποτονικές συναλλαγές κατάφερε να σκαρφαλώσει πάνω από το φράγμα των 1.280 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε 0,60% για να κλείσει στις 1.283,12 μονάδες.
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 95,3 εκατ ευρώ ενώ ο όγκος συναλλαγών στα 21,14 εκατ τεμάχια. Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε 0,85% και της μεσαίας κεφαλαοποίησης 0,45%.
Ο δείκτης Τραπεζών κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 1,86%. Συνολικά, 53 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 52 ανοδικά και 22 παρέμειναν αμετάβλητες. Σημαντικά κέρδη (3,35%) και 3,06%, αντίστοιχα κατέγραψαν οι μετοχές των Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Οι μετοχές του δείκτη FTSE/ASE Large Cap έκλεισαν ως εξής:
Αlpha Services 1,485 +0,27%
Autohellas 12,6 -0,32%
Cenergy 7,0 -0,57%
Coca Cola HBC 26,43 +0,08%
Eurobank 1,613 +0,81%
ΗelleniQ Energy 7,10 -0,98%
Jumbo 25,82 +1,25%
Lamda 6,78 -0,29%
Quest Holdings 5,58 -0,89%
Titan 21,20 +1,92%
Viohalco 5,46 -0,73%
Αεροπορια Αιγαίου 11,56 -1,20%
ΓΕΚ Τερνα 13,00 -0,46%
Σαραντης 8,08 +1,25%
ΔΕΗ 10,75 +0,37%
Εθνική Τράπεζα 6,17 +3,35%
Εlvalhalcor 1,91 -1,04%
Ελλακτωρ 2,35 -0,63%
ΕΥΔΑΠ 6,22 αμετάβλητη
Motor Oil 25,06 +0,32%
Μυτιληναιος 36,94 +0,98%
ΟΠΑΠ 14,61 +0,07%
ΟΤΕ 13,20 -0,38%
Πειραιως Financial 3,168 +3,06%
Tερνα Ενεργειακη 15,38 -0,45%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.