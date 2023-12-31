Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2023 με υψηλά κέρδη 39,08%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου (+4,08% το 2022 και +10,43% το 2021) και βρέθηκε στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως. Κέρδισε το "χάλκινο" μετάλλιο παγκοσμίως κλείνοντας πίσω από τον ρωσικό δείκτη MOEX και τον Nasdaq.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε το 2023 στις 1.293,14 μονάδες, έναντι 929,79 μονάδων το 2022, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 39,08%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε, σε επίπεδο κλεισίματος, την υψηλότερη τιμή του στις 25 Ιουλίου (1.345,95 μονάδες).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 22,026 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,888 δισ. ευρώ.

Η σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών συνοδεύτηκε και από αύξηση της αξίας των συναλλαγών, με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές να διαμορφώνονται στα 111 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από πέρυσι.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 38,70% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κέρδισε 59,47%.

Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 65,73%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 7,889 δισ. ευρώ.

Η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς το 2023 στηρίχθηκε:

- Στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας με την Ελλάδα να ανεβαίνει από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας δημιουργεί ένα διαφορετικό επενδυτικό κοινό και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και βάζει στην τελική ευθεία την αναβάθμιση της στις ανεπτυγμένες αγορές, πιθανόν το καλοκαίρι του 2024.

-Στην ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας, το 2023, η οποία πιστοποιείται και από την πρώτη θέση που κατέλαβε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, για τη βελτίωση των επιδόσεων της, σύμφωνα με έρευνα του Economist και στη καλή εικόνα που παρουσιάζουν τα δημοσιονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

- Στην αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδος: Σύμφωνα με την Κομισιόν η Ελλάδα θα έχει το 2023 διπλάσιο αριθμό οικονομικής μεγέθυνσης από τον μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο και το 2024, μία πιο δύσκολη χρονιά για την Ευρώπη. Σύμφωνα με την Κομισιόν η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2022-2024 σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων, λόγω των αυξημένων ροών ευρωπαϊκών κονδυλίων (Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κυρίως).

- Στα αποτελέσματα ρεκόρ που καταγράφουν οι εισηγμένες εταιρείες. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες μοίρασαν το 2023... δώρα άνω των 3 δισ. σε μερίσματα , ξεπερνώντας την επίδοση των 2,4 δισ. του 2022, που είναι και το υψηλότερο από το 2009, δηλαδή το τελευταίο έτος πριν αρχίσει η μεγάλη οικονομική κρίση, παρά το γεγονός ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να μην διανέμουν μερίσματα.

-Στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων. Η συγκέντρωση ρευστότητας άνω των 8 δις ευρώ στο placement του 20% της Εθνικής αποτελεί μια ισχυρή παρακαταθήκη για την αίσια έκβαση των απαιτητικών εγχειρημάτων διάθεσης μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και του Ελ. Βενιζέλος.

- Στο γεγονός ότι, μετά από πολλά χρόνια οι Τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs και με υπόσχεση διανομής μερισμάτων. Το 2024 θα είναι έτος που θα σπάσει η μερισματική ανομβρία των Τραπεζών μετά από 15 χρόνια.

Η πορεία της αγοράς

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής αποδόσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2023 με κέρδη 37,16%(Ιανουάριος +10%, Φεβρουάριος +10,41%, Μάρτιο -6,61%, Απρίλιος +2,89%, Μάϊος +12,31% Ιούνιος +4,92%), κινούμενη κοντά σε υψηλά 9 ετών.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς κατά την προεκλογική περίοδο εξέπληξε και τους πιο αισιόδοξους. Ο πολιτικός κίνδυνος υποβαθμίστηκε με την αγορά να προεξοφλεί την διαμόρφωση ισχυρού κυβερνητικού σχήματος, κάτι που επιβεβαίωσαν οι εκλογές .

Εντός του πρώτου εξαμήνου, ο Γ.Δ. έσπασε διαδοχικά αρχικά το «φράγμα» των 1.000 μονάδων στις 26 Ιανουαρίου, κατόπιν αναρριχήθηκε πάνω από τις 1.100 μονάδες στις 17 Φεβρουαρίου, στις 22 Μαΐου ξεπέρασε και τις 1.200 μονάδες και στη συνέχεια κινήθηκε πάνω από τις 1.300 μονάδες σε είναι υψηλά εννέα ετών.

Ο Ιούλιος ήταν θετικός (+4,45%) για να ακολουθήσουν τρεις μήνες διορθωτικής υποχώρησης (Αύγουστος -1,72%, Σεπτέμβριος -7,86%, Οκτώβριος -1,34%), για να επανέλθει η αγορά σε ανοδική τροχιά τον Νοέμβριο (+6,88%) και να κινηθεί υψηλότερα και τον Δεκέμβριο (+1,41%)

Οι αποδόσεις

Τη μεγαλύτερη άνοδο το 2023 κατέγραψαν οι μετοχές : Δομική Κρήτης +302,47%, Κλουκίνας- Λάππας +241,80%, Ιντρακάτ +213,01%, MIG +200,57% και Moda Bango +193,35%.

Αντιθέτως τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική -30,91%, Dimand -28,86%, Frigoglass -22,22%, Τέρνα Ενεργειακή -21,98% και Βιοτέρ -18,92%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Πειραιώς (+122,47%) και ακολουθούν οι τίτλοι της Aegean Airlines (+114,37%), της Μυτιληναίος (+80,79%), της Τιτάν (+77,86%), της ΔΕΗ (+70,25%), της Εθνικής (+67,87%), της Jumbo (+57,20%), της Alpha Bank (+53,90%), της Eurobank (+52,61%), του ΟΛΠ (+46,84%) και της Ελλάκτωρ (+45,71%).

Αντιθέτως, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση με πτώση έκλεισαν οι μετοχές: Τέρνα Ενεργειακή (-21,98%), του ΟΤΕ (-11,58%), της ΕΥΔΑΠ (-10,44%) και των ΕΛΠΕ (-4,08%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν το 2023, ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 21,4500 +77,86%

ALPHA BANK: 1,5390 +53,90%

AEGEAN AIRLINES: 11,3400 +114,37%

VIOHALCO: 5,2600 +31,345

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,1600 +22,61%

ΔΕΗ: 11,1600 +70,25%

COCA COLA HBC:26,4200 +16,90%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5500 +45,71%

ΕΛΠΕ: 7,2800 -4,08%

ELVALHALCOR: 1,8500 +14,20%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,2900 +67,87%

ΕΥΔΑΠ: 6,0900 -10,44%

EUROBANK: 1,6100 +52,61%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6200 +19,32%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7600 +15,56%

MOTOR OIL: 23,7600 +8,89%

JUMBO: 25,1200 +57,20%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7000 +80,79%

ΟΛΠ:23,2000 +46,84%

ΟΠΑΠ: 15,3700 +19,36%

ΟΤΕ: 12,9000 -11,58%

AUTOHELLAS:12,7800 +23,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,2000 +122,47%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,3800 +29,12%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,9000 -21,98%

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

2023 +39,08%

2022 +4,08%

2021 +10,43%

2020 -11,75%

2019 +49,47%

2018 -24,74%

2017 +24,66%

2016 +1,95%

2015 -23,58%

2014 -28,94%

2013 +28,06%

2012 +33,43%

2011 -51,88%

2010 -35,62%

2009 +22,93%

2007 +17,86%

2006 + 19,93%

2004 +31,5%

2003 +23,10%

2002 +29,5%

2001 -32,5%

2000 -23,5%

1999 -38,8%

1998 +102,2%

1997 +85.1%

1996 +58,5%

1995 +2,1%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

