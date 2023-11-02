Εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη για την ενίσχυση της ελληνοτουρκικής επιχειρηματικής συνεργασίας

Εκδήλωση προς τιμήν των μελών της «Ελληνικής Επιχειρηματικής Λέσχης Τουρκίας» (ΕΕΛΤ) διοργανώθηκε στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη, την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου.

Καλωσορίζοντας τους πολυπληθείς εκλεκτούς προσκεκλημένους, ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Τουρκία, Χριστόδουλος Λάζαρης, επισήμανε ότι η λειτουργία της Λέσχης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των μελών της, με στόχο την ενίσχυση του επιχειρηματικού διαλόγου, την αλληλοενημέρωση, την προώθηση διμερών συνεργασιών, καθώς και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Στο τρέχον αρχικό στάδιο, η λειτουργία της ΕΕΛΤ υποστηρίζεται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, σε επόμενο στάδιο, ωστόσο -όπως επισήμανε ο πρέσβης- στόχος είναι να δοθεί στην πρωτοβουλία νομική μορφή και η ευθύνη λειτουργίας της Λέσχης να αναληφθεί πλήρως από τα μέλη της.

Λαμβάνοντας το λόγο, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, χαιρέτισε το ενδιαφέρον συμμετοχής της επιχειρηματικής κοινότητας στις δραστηριότητες της ΕΕΛΤ και εξέφρασε τη δέσμευση και αμέριστη υποστήριξη του γενικού προξενείου στην προώθηση της ελληνοτουρκικής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.

Τέλος, ο προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Χρήστος Σταμπουλόπουλος, επιβεβαίωσε την ετοιμότητα του Γραφείου να συνδράμει την ΕΕΛΤ σε κάθε μελλοντική της δράση, όπως η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, ημερίδων και εργαστηρίων (workshops) οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με συμμετοχή προσκεκλημένων τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Τουρκία.

H ΕΕΛΤ ιδρύθηκε το 2022 και λειτουργεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ελλάδας στην Άγκυρα, με την φιλοδοξία να αποτελέσει έναν «συνδετικό κρίκο» μεταξύ επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών από την Ελλάδα και την εδώ ομογένεια που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, προσελκύοντας, ταυτόχρονα, και Τούρκους επιχειρηματίες από την Τουρκία με επενδυτική παρουσία ή συνεργασίες στην Ελλάδα.

