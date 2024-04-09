Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,17%, και στα 120,72 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και την αντίσταση των 1.410 μονάδων, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των 1.420 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.417,75 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.419,26 μονάδες (+1,28%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 120,72 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.128.553 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,69%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+5,41%), της Μυτιληναίος (+4,08%), της Πειραιώς (+2,53%), της Εθνικής (+2,48%) και της Alpha Bank (+2,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,12%), της Τιτάν (-0,76%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,28%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.842.776 και 6.847.168 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 19,24 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 17,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 38 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ +17,22% και Ακρίτας +9,19%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) -12,37% και Δάιος -5,79%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,2000 -0,76%

ALPHA BANK: 1,6540 +2,10%

AEGEAN AIRLINES: 12,6000 +0,16%

VIOHALCO: 5,4200 +1,69%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5400 +0,36%

ΔΕΗ: 11,9100 +0,17%

COCA COLA HBC: 27,9400 +0,58%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5250 -0,20%

ΕΛΠΕ: 8,3100 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 1,9680 +1,55%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4500 +2,48%

ΕΥΔΑΠ: 5,7000 +0,18%

EUROBANK: 1,9080 +5,41%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6200 +0,90%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7400 +1,51%

MOTOR OIL: 26,6000 -1,12%

JUMBO: 26,3000 +1,15%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,7400 +4,08%

ΟΛΠ: 26,3500 +0,19%

ΟΠΑΠ: 16,1900 +0,50%

ΟΤΕ: 13.9200 +0,14%

AUTOHELLAS: 13,6800 -0,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9300 +2,53%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3600 -0,35%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1000 -0,28%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

