Το efood επεκτείνεται στο φυσικό δίκτυο αγορών, με τα δικά του καταστήματα μικρής λιανικής, με το όνομα efood local.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στόχος είναι η εδραίωσή της και στα φυσικά καταστήματα αγορών, με τη δημιουργία μιας νέας γενιάς καταστημάτων γειτονιάς και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τους καταναλωτές, με τον συνδυασμό των φυσικών και των ηλεκτρονικών αγορών. Παράλληλα, συνεχίζει τη διαχείριση του δικτύου καταστημάτων Kiosky's Convenience Stores, με 51 καταστήματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πόλεις της περιφέρειας.

Βασική αναφορά των καταστημάτων efood local είναι η γειτονιά. Το νέο concept έχει μεγαλύτερη έμφαση στο φαγητό, με κύρια στοιχεία του καταστήματος τη γωνιά του καφέ και τη ζεστή γωνιά. Σε επίπεδο κωδικολογίου περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, όπως κάβα, καπνικά και είδη mini market, κυρίως τρόφιμα και snacks.

Η πρώτη φάση ανάπτυξης των efood local περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο καταστημάτων εντός της Αττικής, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, ενώ στη συνέχεια θα υλοποιηθεί το στρατηγικό πλάνο επέκτασης του δικτύου.

"To efood επεκτείνει την παρουσία του και δημιουργεί τα δικά του φυσικά καταστήματα, με το όνομα efood local. Στο μέλλον οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν μια συνδυαστική εμπειρία ανάμεσα στον online και το φυσικό κόσμο. Τα νέα στοιχεία που φέρνει το efood local είναι ο καφές και το φαγητό, με τη δημιουργία μιας ζεστής γωνιάς, ενώ δίνει έμφαση στο φαγητό grab & go. Παράλληλα οι κατηγορίες mini market θα περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα των στρατηγικών συνεργατών του ομίλου στο κομμάτι της λιανικής. Τα δύο πρώτα καταστήματα θα είναι η βάση για να κατανοήσουμε καλύτερα τη μικρή λιανική και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο καταστημάτων νέας γενιάς με το σήμα του efood'', σημειώνει ο Χάρης Τάκας, General Manager - Quick Commerce & Integrated Verticals.

Πηγή: skai.gr

