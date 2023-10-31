Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,57%, τζίρος στα 81,20 εκατ. ευρώ και πτώση 1,34% τον Οκτώβριο

Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει πάνω από τα επίπεδα των 1.190 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Τιτάν, του ΟΠΑΠ και της Quest.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.193,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,57 %.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.195,26 μονάδες (+0,75%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Οκτώβριο με πτώση σε ποσοστό 1,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 81,20 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.365.624 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+4,86%), του ΟΠΑΠ (+3,76%), της Quest Συμμετοχών (+3, 14%), της Viohalco (+2,28%) και της Aegean (+1,57%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,13%), της Eurobank (-0,96%), της Jumbo (-0,56%) και της Coca Cola HBC (-0,53%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (+6,97%), των Ταξιδιών (+3,51%) και των Κατασκευών (+2,12%) , ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-0,58%) και των Προσωπικών Προϊόντων (-0,53%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.732.751 και 3.599.710 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ με 16,32 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 12,09%.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 36 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +9,52% και Lavipharm +8,28%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -4,04% και Βογιατζόγλου Systems -3,57%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 17,7000 +4,86%

ALPHA BANK: 1,4100 -0,35%

AEGEAN AIRLINES: 10,3400 +1,57%

VIOHALCO: 4,9400 +2,28%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,2000 +0,61%

ΔΕΗ: 9,6300 αμετάβλητη

COCA COLA HBC:24,4600 -0,53%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8620-0,43%

ΕΛΠΕ: 6,9300 +0,73%

ELVALHALCOR: 1,6680

ΕΘΝΙΚΗ: 5,4000 -0,44%

ΕΥΔΑΠ: 5,6100 +0,36%

EUROBANK: 1,5420 -0,96%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2500 +3,14%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0800 +0,41%

MOTOR OIL: 22,5000 +0,09%

JUMBO: 24,8600 -0,56%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,9800 +1,33%

ΟΛΠ:21,05000 -0,24%

ΟΠΑΠ: 16,0000 +3,76%

ΟΤΕ: 13,2300 +0,84%

AUTOHELLAS:12,7200 -0,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,7900 -0,36%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 7,8500 -1,13%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,1900 +1,43%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.