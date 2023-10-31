e-ΕΦΚΑ: Νέες ψηφιακές εφαρμογές στην υπηρεσία των ασφαλισμένων

Με δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που θέτει σε εφαρμογή ο e-ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για την ασφαλιστική ιστορία τους ανά τέως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ δίνεται για πρώτη φορά και η δυνατότητα σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους να λάβουν ηλεκτρονικά βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση αποκλειστικά στις υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα:

Με το «συνοπτικό ιστορικό ασφάλισης», οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ ενημερώνονται, με μία ματιά, για όλα τα διαστήματα ασφάλισής τους συνολικά ανά τέως φορέα μη μισθωτών ή και μισθωτών, που απεικονίζονται συγκεντρωτικά.

Με το «αναλυτικό ιστορικό ασφάλισης», οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ ενημερώνονται για την ασφαλιστική ιστορία τους ανά τέως φορέα μισθωτών και μη μισθωτών αναλυτικά για όλα τα χρονικά διαστήματα ασφάλισής τους ανά μήνα, τους κλάδους ασφάλισης και τις συνολικές εισφορές.

Με την «ηλεκτρονική βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση στο ΑΣΕΠ», δίνεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους να λάβουν ηλεκτρονικά βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση αποκλειστικά στις υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες) και σε μη μισθωτούς που έχουν και χρόνο μισθωτής απασχόλησης τέως ΕΤΑΑ.

Στη βεβαίωση απεικονίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης διακριτά ανά τέως φορέα μη μισθωτών, μέχρι 31/12/2016 και από 1/1/2017 με χρόνο e-ΕΦΚΑ.

Σημειώνεται ότι, για την αποτύπωση της μη ψηφιοποιημένης ασφαλιστικής ιστορίας, ο e-ΕΦΚΑ αξιοποίησε την πληροφορία που διαθέτουν τα συστήματα των τέως φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία ψηφιοποίησης ο ασφαλιστικός βίος των πολιτών, με σκοπό την πληρότητα και ορθότητα στην απεικόνιση της ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών, μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας:

- για το συνοπτικό και αναλυτικό ιστορικό: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης,

- για τη βεβαίωση για χρήση στο ΑΣΕΠ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Μη Μισθωτοί - Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση στο ΑΣΕΠ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ανωτέρω ηλεκτρονικές υπηρεσίες εντάσσονται σε μία συνολική στρατηγική του e-ΕΦΚΑ, που εφαρμόζεται, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα.

Βασικοί στόχοι είναι ο σταδιακός περιορισμός των μετακινήσεων από και προς τα φυσικά υποκαταστήματα, η εξάλειψη της άσκοπης ταλαιπωρίας, η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω ψηφιακών καναλιών, καθώς και η απαλλαγή από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ενδεικτικό της προόδου, που έχει συντελεστεί, είναι το γεγονός ότι, πλέον, ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει 105 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 230 εκατομμύρια συναλλαγές, όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Για την επόμενη ημέρα, ο e-ΕΦΚΑ στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ μέλημά του είναι να επιτελεί τον κοινωνικό ρόλο του και να λειτουργεί με συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

