Χατζηδάκης: Το IRIS είναι μια υπηρεσία που αξίζει να ενεργοποιήσουν όλοι

Για τα οφέλη του συστήματος IRIS μέσω του οποίου γίνονται άμεσες πληρωμές χωρίς τραπεζικές προμήθειες μιλά στο Facebook ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης ρποτρέποντας όλους να το χρησιμοποιούν.

Ο κ. Χατζηδάκης γράφει:

«Έχετε ακούσει ποτέ το σύστημα IRIS; Είναι ένα σύστημα για συναλλαγές χωρίς τραπεζικές προμήθειες! Με το κινητό τηλέφωνο.

Το σύστημα αυτό ξεκίνησε να διαδίδεται με ταχείς ρυθμούς στην Ελλάδα! Και είναι χρήσιμο για κάθε πολίτη. Με τις άμεσες πληρωμές (IRIS), οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με πολύ απλό τρόπο, άμεσα μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, από το κινητό του χρήστη, συμπληρώνοντας μόνο το κινητό ή το ΑΦΜ του αποδέκτη της πληρωμής. Το όριο συναλλαγών είναι 500 ευρώ τη ημέρα.

Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν δείχνουν την εξάπλωση του IRIS:

Στα τέλη 2023, 2,2 εκατ. πολίτες είχαν ενεργοποιήσει την υπηρεσία IRIS, δηλαδή, υπερτετραπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2020.

Οι νέοι ειδικά (18-34 ετών) έχουν «αγκαλιάσει» αυτό τον νέο τρόπο πληρωμών (70% του συνόλου των χρηστών).

155.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν γραφτεί στην υπηρεσία και 3,5 χιλιάδες έμποροι/eshops. Και σε αυτές τις δύο κατηγορίες, υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αντίστοιχα μεγάλη αύξηση καταγράφεται και στις συναλλαγές. Ειδικότερα, στις συναλλαγές με επαγγελματίες η αύξηση είναι 300% σε σχέση με το 2022.

Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα του IRIS, με τον νόμο που ψηφίσαμε για τα δάνεια και το τραπεζικό σύστημα, θεσπίσαμε την υποχρέωση των ελευθέρων επαγγελματιών να συνδέσουν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024, τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με την υπηρεσία IRIS και να αποδέχονται άμεσες πληρωμές από όποιον τους το ζητήσει. Αντίστοιχη υποχρέωση φέραμε και για τους εμπόρους που υποχρεούνται ήδη να κατέχουν POS.

Εκτός από την ευκολία στη χρήση και την αποφυγή προμηθειών, εκτιμούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει και προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Το IRIS είναι μια υπηρεσία που αξίζει να ενεργοποιήσετε όλοι!»

Πηγή: skai.gr

