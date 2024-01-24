Ενισχύονται τα Ελληνικά ομόλογα - Στο 1% το περιθώριο με τα Γερμανικά

Πτωτικά κινούνται σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά ενόψει της αυριανής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας.

Το περιθώριο των ελληνικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων Γερμανικών περιορίζεται με αποτέλεσμα να κυμαίνεται οριακά πάνω από το όριο του 1%.

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο περιθώριο των Ιταλικών ομολόγων βρίσκεται στο 1,5% με 1,55%.

Οι επενδυτές αναμένουν από την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ να δώσει το στίγμα των προθέσεων της για το πότε θα ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων.

Οι προσδοκίες όπως αυτές αποτυπώνονται στην προθεσμιακή αγορά χρήματος δείχνουν ότι πρώτη κίνηση θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο.

Ωστόσο αρκετοί κεντρικοί τραπεζίτες - μέλη του Δ.Σ της ΕΚΤ - με δηλώσεις του πιέζουν ώστε η αποκλιμάκωση των επιτοκίων να ξεκινήσει αργότερα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ οι μισθοί αποτελούν σοβαρή απειλή για την περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι τα κρίσιμα στοιχεία για τους μισθούς θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα μόνο μέχρι τη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 6 Ιουνίου, τοποθετώντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς χρονικά την πρώτη μείωση των επιτοκίων στην αρχή του καλοκαιριού.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 53 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 26 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 3,34% έναντι 2,33% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,01%.

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,0900 δολάρια από το επίπεδο των 1,0844 δολαρίων που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

