Αυξάνονται οι φοροαπαλλαγές, μεγαλώνει η «αιμορραγία» στα δημόσια ταμεία

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το ποσό των 2,65δισ€ δόθηκε φέτος επιπλέον σε φοροαπαλλαγές, σε σύγκριση με το 2022 όπως δείχνουν τα στοιχεία της ανάλυσης του σχεδίου του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι 1064 φοροαπαλλαγές του 2023 (17 περισσότερες από πέρυσι) κόστισαν στα δημόσια ταμεία περισσότερα από 15,55δισ€ από 12,9δισ€ το 2022. Κι όλα αυτά χωρίς να υπάρχει η δικαιολογία της διπλής κρίσης – υγειονομική και ενεργειακή – που είχε εκτοξεύσει τις φοροεξαιρέσεις από τα 8,9δισ€ του 2021.

Το 2016 οι φοροαπαλλαγές ήταν 716 και άθροιζαν λίγο πάνω από τα 3δισ€ , σε μια περίοδο δηλαδή 7 ετών , έχουν υπερπενταπλασιαστεί.



Τη μερίδα του λέοντος στις φοροαπαλλαγές έχουν τα φυσικά πρόσωπα που απολαμβάνουν 239 διαφορετικές εξαιρέσεις με κόστος περίπου 5,4δισ€ από 5δισ€ πέρυσι.

3,87δισ€ αφορούν το αφορολόγητο όριο.

1,2δισ€ περιλαμβάνουν έκτακτες αμοιβές/αποζημιώσεις/επιχορηγήσεις/οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν τόσο σε ασκούντες, όσο και σε μη ασκούντες επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων (όπως ενδεικτικά ο κίνδυνος διασποράς του COVID-19)

97εκατ€ «κοστίζει» στα δημόσια ταμεία η ειδική φορολόγηση των ναυτικών.



206 ,από 200 πέρυσι, διαφορετικές φοροαπαλλαγές απήλαυσαν φέτος οι επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια λίγο περισσότερες από 48.000 ελαφρύνθηκαν κατά 1,85δισ€.

592εκατ€ αφορούν με έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα και 409εκατ€ από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων.

260εκατ€ αφορά τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία.

38εκατ€ αφορούν διαγραφή χρεών στο πλαίσιο ρύθμισης εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.



Επιπλέον περίπου 10.000 επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τον ΕΦΑ (ειδικό φόρο ακινήτων) με το κόστος για τα κρατικά ταμεία να ξεπερνά τα 5,5δισ€



Η τρίτη πολυπληθέστερη κατηγορία έχει να κάνει με τον ΦΠΑ με 75 φοροαπαλλαγές. Το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές ήταν 939εκατ€. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν οι υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν 455,5εκατ€ και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με 254εκατ€.



1,04δισ€ είναι το έλλειμμα στα δημόσια έσοδα που προκαλούν οι εξαιρέσεις στον ΕΦΚ. Ενεργειακά προϊόντα με 511εκατ€ και το αλκοόλ με 533κατ€ ξεχωρίζουν.



Οι φοροαπαλλαγές που αφορούν τα ασφάλιστρα κοστίζουν 456εκατ€

Οι εξαιρέσεις στο τέλος ταξινόμησης κοστίζουν 165εκατ€. Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, μερική ή ολική, έχουν τα νοσοκομεία, οι πολύτεκνοι, οι φορολογούμενοι με τρία παιδιά, οι ξένες διπλωματικές υπηρεσίες και οι κάτοχοι υβριδικών - ηλεκτρικών αυτοκινήτων.



Διόλου τυχαία λοιπόν ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας ζήτησε ανοιχτά επαναξιολόγηση των φοροαπαλλαγών πάνω στη βάση του αν πραγματικά στηρίζουν τους πιο αδύναμους. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, θα μπορούσαν να απελευθερωθούν σημαντικοί πόροι που θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν σε δημόσιες επενδύσεις αλλά και «εφεδρείες» για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων που οφείλονται σε γεωπολιτικούς παράγοντες ή την κλιματική κρίση.



Πόσο μάλλον όταν η φοροδιαφυγή με βάση τους υπολογισμούς της ΤτΕ ανέρχεται σε 40δισ€.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.