Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος "ΗΡΑΚΛΗΣ" και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο προβλέπει βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό με πρόσθετο κούρεμα οφειλών και υποχρεωτική αποδοχή από τα πιστωτικά ιδρύματα των αιτήσεων ρύθμισης ευάλωτων νοικοκυριών που έχουν λάβει βεβαίωση ένταξης.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

α) η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ (L 438),

β) η εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και ο ενισχυμένος έλεγχός της,

γ) η εν γένει προστασία των οφειλετών,

και δ) η ολοκλήρωση της διαδικασίας παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις που είχαν υποβληθεί κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και η εξέταση νέων αιτημάτων που υποβλήθηκαν και από μη συστημικές τράπεζες.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου (16:00').

