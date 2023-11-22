Τρίτο αίτημα πληρωμής για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους 1,84 δισ. ευρώ, υπέβαλε σήμερα Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης, Νίκος Παπαθανάσης.

Ήδη βρίσκεται σε αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρίτο αίτημα πληρωμής από το σκέλος των επιχορηγήσεων. Επομένως, οι συνολικές εκταμιεύσεις που αναμένονται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τη χώρα μας ανέρχονται στα 3,56 δισ. ευρώ.

Το τρίτο αίτημα πληρωμής για το δανειακό σκέλος υποβλήθηκε, αφού επιτεύχθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο o στόχος της συμβασιοποίησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 3,52 δισ. ευρώ.

Το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης- Ελλάδα 2.0 παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση από τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, καθώς τα δάνεια του ΤΑΑ χορηγούνται με σταθερό επιτόκιο δανεισμού 0,35% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 1% για μεσαίες και μεγάλες, εν μέσω ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων και του κόστους κεφαλαίου σε διεθνές επίπεδο. Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν υπογραφεί 244 συμβάσεις, εκ των οποίων 115 (47%) είναι δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 1,33 δισ. ευρώ. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανειακών συμβάσεων διαμορφώνεται σε 1,93% και η μέση διάρκεια αποπληρωμής των δανείων σε 13,4 έτη.

Με αφορμή την κατάθεση του τρίτου αιτήματος πληρωμής, ο κ. Παπαθανάσης, δήλωσε: «Το τρίτο αίτημα πληρωμής για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους 1,84 δισ. ευρώ, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι η χώρα εκπληρώνει τους στόχους και είναι συνεπής στα ορόσημα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΑΑ.

»Το αίτημα αυτό κατατίθεται λίγες ώρες μετά από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ύψους 36 δισ. ευρώ. Και στη συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση 1,7 δισ. ευρώ στο σκέλος των επιδοτήσεων από το ΤΑΑ.

»Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που με τη σειρά τους, θα οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας, πρωτίστως για τις νέες και τους νέους, στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Από την πλευρά του, ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε: «Το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί μια ευκαιρία χρηματοδότησης επενδύσεων για όλες τις επιχειρήσεις καθώς σε μια διεθνή συγκυρία αυξημένου κόστους δανεισμού χορηγεί με ταχείες διαδικασίες πραγματικά χαμηλότοκα δάνεια. Το σημερινό αίτημα πληρωμής καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις αξιοποιούν αυτήν την ευκαιρία επενδύοντας στο μέλλον προς όφελος της οικονομίας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας προς όφελος της κοινωνίας».

