Κοινοτικά κονδύλια και πληθωρισμός καθορίζουν το ΑΕΠ

Με 2,5% ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμά φέτος, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι λίγο πιο αισιόδοξο από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδα σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.



Η πορεία όμως 2 παραγόντων – των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του πληθωρισμού - είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες του γραφείου αυτοί που θα καθορίσουν αν τελικά αυτό το 2,5% είναι όντως αισιόδοξο ή όχι.



Όσο αφορά τους κοινοτικούς πόρους, η χώρα μας σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών έχει λαμβάνειν φέτος 3,6δισ€, 1,7δισ€ σε επιδοτήσεις και 1,9δισ€ σε δάνεια.

Το ΓΠΠΒ εκτιμά ότι εφόσον η χώρα καταφέρει και απορροφήσει το 50% των χρημάτων αυτών, τότε η χρονιά μπορεί να κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης 2,7%.

Η απορρόφηση του 75% θα αύξανε τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,9% ενώ αν έφτανε στη χώρα μέχρι και το τελευταίο σεντ, τότε το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 3,2% κάνοντας τη βασική εκτίμηση να φαίνεται πολύ συντηρητική.



Το Γραφείο παρατηρεί στην έκθεση του ότι καθώς αυξάνονται τα χρήματα που πέφτουν στην πραγματική οικονομία, ενισχύονται σημαντικά δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Στην περίπτωση της απόλυτης απορρόφησης κονδυλίων οι δημόσιες επενδύσεις εκτοξεύονται κατά 20,6% και κατά σχεδόν 8% οι ιδιωτικές.



Ο παράγοντας του πληθωρισμού από την άλλη πλευρά μπορεί να κάνει το 2,5% να φαίνεται υπεραισιόδοξο.



Στο σενάριο αυτό το Γραφείο υποθέτει αύξηση του πληθωρισμού κατά 1 μονάδα σε σχέση με τη βασική του εκτίμηση που είναι το 2,9% για φέτος. Η αύξηση αυτή μπορεί να προκύψει είτε λόγω ενός νέου εξωγενούς πληθωριστικού σοκ είτε γιατί ενδογενώς οι πιέσεις για κάλυψη της αγοραστικής δύναμης οδηγήσουν την αύξηση των ονομαστικών μισθών πάνω από το άθροισμα πληθωρισμού και αύξησης παραγωγικότητας.

Στο σενάριο αυτό 1 μονάδα αύξησης του πληθωρισμού προσγειώνει τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,1% για το 2024 και σωρευτικά έως το 2026 «κοστίζει» περί τα 2,4δισ€ ή 1,2% του ΑΕΠ.

Κι αυτό γιατί με υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους, η ελληνική οικονομία :

Θα χάσει σε ανταγωνιστικότητα

Θα έχει μείωση εξαγωγών

Θα έχει μείωση πραγματικών μισθών και ιδιωτικής κατανάλωσης

Θα έχει μείωση επενδύσεων



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο , το Γραφείο συνιστά στην κυβέρνηση προσοχή, χαρακτηρίζοντας την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 6,4% οριακά μέσα στις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, αν δεν τις ξεπερνάει. Ένας ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης το 2024 θα το διασφαλίσει, ειδάλλως προειδοποιεί η επιστημονική ομάδα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να εμποδιστεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

