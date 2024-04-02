Τα τιμολόγια όλων των παρόχων ρεύματος για τον Απρίλιο

Κοντά στα επίπεδα του Μαρτίου διαμορφώνονται τα «πράσινα» τιμολόγια του Απριλίου σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των προμηθευτών, ορισμένοι από τους οποίους προχώρησαν σε αυξήσεις και άλλοι σε μειώσεις.

Ειδικότερα, τα τιμολόγια του Απριλίου, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής, είναι:

ΕΛΙΝΟΙΛ 9,06 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Volterra 9,99 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Volton 10,54 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Solar Energy 10,559 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 10,604 σεντς ανά κιλοβατώρα.

NRG 10,784 σεντς ανά κιλοβατώρα.

ΔΕΗ 10,861 σεντς ανά κιλοβατώρα έως 500 κιλοβατώρες και 11,881 οι επόμενες, 8,226 σεντς ανά κιλοβατώρα το νυχτερινό

Elpedison 11,005 σεντς ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες και 11,705 σεντς ανά κιλοβατώρα για τις υπόλοιπες.

Ζενίθ 11,438 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Ήρων 11,555 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Protergia 11,624 σεντς ανά κιλοβατώρα.

We Energy 13 σεντς ανά κιλοβατώρα.

OTE Estate 14,8 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε μείωση 30-32 % για το σταθερό τιμολόγιο στα 12,3 σεντς ανά κιλοβατώρα για έναν χρόνο επίσης για τις συμβάσεις που θα συναφθούν τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.