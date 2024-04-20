Ικανοποιημένος εμφανίστηκε μετά το πέρας των εργασιών της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας - στις οποίες συμμετείχε, στην Ουάσιγκτον - ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Ήταν ξεκάθαρο! Σε όλες τις συναντήσεις και συζητήσεις που είχα στο πλαίσιο των Spring Meetings του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Ελλάδα είναι η ευχάριστη έκπληξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το αναγνωρίζουν οι πάντες: εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, οικονομικοί αναλυτές, διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Χρέος μας είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Για νέες και καλύτερες δουλειές και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για όλους τους Έλληνες» δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Χατζηδάκης είχε συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Kristalina Georgieva, τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ Vítor Gaspar και τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ Alfred Kammer.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης είχε συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων και οίκων αξιολόγησης, ενώ η S&P αναβάθμισε σε θετικό το outlook της Ελλάδας - «απόδειξη ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας πιάνουν τόπο», σύμφωνα με τον υπουργό.

Ειδικότερα, με τον πρόεδρο του ομίλου Goldman Sachs John Waldron και τον αντιπρόεδρο της Citigroup Jay Collins, o κ. Χατζηδάκης συζήτησε τις προοπτικές της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας και κάλεσε τις δύο επενδυτικές τράπεζες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα.

Ανάλογες συζητήσεις είχε επίσης ο κ. Χατζηδάκης με εκπροσώπους οίκων αξιολόγησης και οικονομικούς αναλυτές ενώ έλαβε μέρος και στην Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force FATF), που στοχεύει στη διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ακόμη, ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε στην εισαγωγική συνάντηση της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee - IMFC), στην οποία αναλύθηκαν η πορεία και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, και στο Δείπνο Εργασίας των Υπουργών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.